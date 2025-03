Kiểm tra các công trình trọng điểm: Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được yêu cầu các địa phương bàn giao mặt bằng dứt điểm trong tháng 3

Sáng 12-3, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được cùng các sở, ngành đã có buổi kiểm tra thực địa tiến độ GPMB các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm trên địa bàn thành phố.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được trao đổi chủ đầu tư về mặt bằng thi công nút giao An Phú.

Tại dự án nút giao An Phú (TP Thủ Đức), báo cáo nhanh với Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được về tiến độ dự án, ông Lương Minh Phúc, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TPHCM (Ban Giao thông) cho biết, ban đang tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai các hạng mục, phấn đấu cơ bản hoàn thành dự án cuối năm nay. Riêng phạm vi mở rộng đường Lương Định Của, đoạn từ đường Mai Chí Thọ đến đường Nguyễn Hoàng (phía phải tuyến), hiện chưa thể triển khai do chưa bàn giao mặt bằng 22.012m2 thuộc Khu đô thị An Phú.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được động viên đơn vị thi công.

Theo kế hoạch, nếu TP Thủ Đức bàn giao 22.012m2 sẽ tổ chức di dời đường ống cấp nước D400, thi công hạng mục nhánh cầu N1.2 và phần đường mở rộng trong 12 tháng kể từ khi nhận mặt bằng. Hiện tại (trong thời gian chờ mặt bằng), Ban Giao thông đang lập kế hoạch tổ chức giao thông tạm khu vực này để khai thác cùng với các hạng mục khác đã hoàn thành của nút giao An Phú vào cuối năm.

Chủ đầu tư báo cáo tiến độ thi công nút giao An Phú với Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được.

Để sớm hoàn thành nhánh cầu N1.2 đồng bộ với toàn dự án, Ban Giao thông kiến nghị Sở TN-MT TP chủ trì, phối hợp với các sở, ngành cùng TP Thủ Đức, Công ty Cổ phần Địa ốc Thủ Thiêm thống nhất giải pháp xử lý khu đất 22.012m2 trước ngày 30-3 để thi công đảm bảo tiến độ dự án.

Toàn cảnh nút giao An Phú hiện tại.



Theo ông Lương Minh Phúc, để đảm bảo tiến độ dự án phần mặt bằng chính cần thu hồi là 12.600m², chủ yếu là đường dẫn và cầu vượt, còn lại là diện tích cây xanh và các hạng mục phụ, Ban Giao thông và các đơn vị liên quan đã tìm cách tối ưu diện tích thu hồi xuống 12.000m², giúp giảm tổng mức đầu tư khoảng 1.000 tỷ đồng.

Với tình hình hiện tại, Ban Giao thông đề xuất hai phương án thu hồi mặt bằng: Thứ nhất, nhập phần đền bù vào dự án nút giao An Phú, sử dụng phần vốn dư 1.500 tỷ đồng để thực hiện. Thứ hai, là tách thành dự án độc lập, giao cho TP Thủ Đức chủ trì thực hiện trước, sau đó các đơn vị liên quan sẽ nộp lại chi phí. Đây là giải pháp tối ưu sẽ được xem xét nhằm đảm bảo tiến độ thi công và giảm chi phí đầu tư.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được yêu cầu TP Thủ Đức bàn giao mặt bằng dự án đường Vành đai 3 đoạn qua địa bàn Thủ Đức trong tháng 3 này.

Sau khi khảo sát thực tế và nghe báo cáo, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được yêu cầu các sở, ngành, TP Thủ Đức đẩy nhanh tiến độ GPMB, đảm bảo bàn giao toàn bộ mặt bằng trong tháng này để kịp tiến độ thi công. Giải quyết dứt điểm các vướng mắc về đền bù, tái định cư, đảm bảo quyền lợi cho người dân nhưng vẫn đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án.

Tăng cường tuyên truyền, vận động người dân hợp tác, đồng thời có biện pháp cưỡng chế nếu cần thiết, theo đúng quy định pháp luật.

UBND TPHCM sẽ có những chỉ đạo cụ thể về vướng mắc mặt bằng liên quan Công ty Cổ phần Địa ốc Thủ Thiêm. Đối với những hộ dân tại dự án đường Vành đai 3 đoạn cầu cạn qua địa bàn TP Thủ Đức, xử lý dứt điểm trong tháng 3 này. Vì đây là công trình giao thông công cộng, công trình trọng điểm quốc gia, công trình vì nước vì dân, không lý gì 99,8% người dân đã bàn giao mặt bằng, còn lại vài hộ lại không đồng tình, làm ảnh hưởng tiến độ dự án.

Đối với chủ đầu tư, cần sẵn sàng triển khai thi công ngay sau khi nhận mặt bằng để tránh kéo dài thời gian thực hiện.

