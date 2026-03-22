Tai nạn giữa 3 ô tô trên quốc lộ 1A, một người tử vong

Trưa 22-3, trên tuyến quốc lộ 1A đoạn qua xã An Châu (tỉnh Nghệ An) xảy ra tai nạn giao thông giữa 3 ô tô, khiến một người tử vong, hai người khác bị thương.

Video: Thời điểm xảy ra vụ tai nạn

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 10 giờ 52 phút ngày 22-3, tại Km427+400, tuyến quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn xã An Châu, xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa 3 phương tiện, gồm: ô tô 7 chỗ, xe tải Howo và xe tải ben.

Phần đầu các phương tiện bị hư hỏng, biến dạng sau tai nạn

Vụ tai nạn khiến tài xế điều khiển xe tải Howo là T.H.C. (52 tuổi, quê tỉnh Nghệ An) bị mắc kẹt trong cabin và tử vong sau đó. Ngoài ra, ít nhất hai người khác bị thương, được đưa đi cấp cứu.

Hiện trường vụ tai nạn

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường phối hợp tổ chức cứu hộ cứu nạn, phân luồng giao thông và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

Tin liên quan
DƯƠNG QUANG

