Cảnh báo hành vi vi phạm an ninh hàng không, mức phạt lên đến 100 triệu đồng

Công an TPHCM vừa phát đi thông báo cảnh báo người dân về các hành vi vi phạm quy định an ninh, an toàn hàng không, đồng thời nhấn mạnh đây là trách nhiệm chung của mỗi người dân khi tham gia hoạt động hàng không.

Thời gian qua, một số hành vi vi phạm vẫn xảy ra phổ biến như tự ý xâm nhập khu vực hạn chế tại sân bay; mang theo vật nguy hiểm lên máy bay; gây rối, đe dọa hoặc tung tin sai sự thật; không chấp hành hướng dẫn an toàn... làm ảnh hưởng đến trật tự, an toàn chuyến bay và tiềm ẩn nguy cơ gây hậu quả nghiêm trọng.

Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, người vi phạm có thể bị xử phạt hành chính tối đa đến 100 triệu đồng, đồng thời có thể bị áp dụng các hình thức xử lý bổ sung như tước quyền bay, đình chỉ hoạt động hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Công an TPHCM đặc biệt lưu ý đối với hành vi sử dụng flycam/drone trái phép tại khu vực gần sân bay, tiềm ẩn nguy cơ uy hiếp trực tiếp đến an toàn bay, có thể bị xử phạt đến 80 triệu đồng và xem xét xử lý hình sự nếu gây hậu quả.

Bên cạnh đó, cơ quan chức năng cũng nhắc lại quy định về việc mang theo vật phẩm nguy hiểm khi đi máy bay. Theo Quyết định số 1541/QĐ-CHK ngày 14-9-2021 của Cục Hàng không Việt Nam, các loại chất nổ, chất dễ cháy như pháo, xăng, thuốc nổ; vũ khí, súng hoặc vật có hình dạng tương tự; dao, kéo và các vật sắc nhọn trong hành lý xách tay đều bị nghiêm cấm.

Một số vật phẩm được phép mang theo nhưng có điều kiện hạn chế, nghiêm ngặt. Trong đó, pin lithium chỉ được mang xách tay, tuyệt đối không được bỏ trong hành lý ký gửi. Cụ thể, pin có dung lượng ≤ 100 Wh (thường là các loại 5.000-20.000 mAh) được phép mang theo trong hành lý xách tay; pin từ 100-160 Wh chỉ được mang khi có sự chấp thuận trước của hãng và thường giới hạn tối đa 1-2 viên/người; pin > 160 Wh bị cấm hoàn toàn, không được vận chuyển.

Riêng các thiết bị như thuốc lá điện tử, vape hoặc thuốc lá nung nóng bị cấm sử dụng trên máy bay và không được phép vận chuyển dưới bất kỳ hình thức nào.

Công an TPHCM khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức chấp hành quy định, chủ động tìm hiểu các quy định liên quan trước mỗi chuyến bay, qua đó góp phần bảo đảm an ninh, an toàn hàng không.

