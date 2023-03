Kiểm tra hàng loạt điểm giao dịch, chi nhánh Công ty F88 tại ĐBSCL

Ngày 18-3, trao đổi với PV Báo SGGP, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Giám đốc Công an TP Cần Thơ cho biết, vừa chỉ đạo lực lượng chức năng kiểm tra các điểm giao dịch của Công ty F88 trên địa bàn.

Giám đốc Công an TP Cần Thơ cho biết, trên địa bàn thành phố có tổng cộng 13 điểm giao dịch, kinh doanh của Công ty Cổ phần kinh doanh F88 (Công ty F88). Theo đó, các lực lượng nghiệp vụ Công an TP Cần Thơ tiến hành kiểm tra hành chính đồng loạt 13 điểm giao dịch, chi nhánh trên của Công ty F88.

Tại TP Cần Thơ, Công ty F88 có trụ sở chính tại số 17B, đường Cách mạng tháng Tám (thuộc phường An Thới, quận Bình Thủy).

Các tổ công tác Công an TP Cần Thơ thực hiện kiểm tra hành chính như: việc lập sổ quản lý, lưu trữ số liệu; tình hình hoạt động kinh doanh; hồ sơ đăng ký doanh nghiệp; các quy định về trách nhiệm đảm bảo an ninh trật tự khi hoạt động hành nghề kinh doanh có điều kiện; việc chấp hành các quy định pháp luật khi thực hiện hợp đồng cho vay, cầm cố tài sản, ký gửi tài sản, lãi suất…

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận cho biết thêm: Việc kiểm tra này nhằm ghi nhận, xác định các hành vi vi phạm (nếu có) của Công ty F88. Từ đó để chấn chỉnh, xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 17-3, Công an tỉnh Tiền Giang cũng đã đồng loạt kiểm tra hành chính 13 địa điểm kinh doanh của Công ty F88 trên địa bàn.

Tại Tiền Giang, Công ty F88 có trụ sở chính tại số 191, đường Lê Thị Hồng Gấm, phường 4, TP Mỹ Tho, do Ngô Quang Hưng (40 tuổi, ngụ quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội) đứng tên.

Bước đầu, Công an tỉnh Tiền Giang phát hiện các địa điểm kinh doanh của Công ty F88 có các hành vi vi phạm như: Lập sổ quản lý, lưu trữ số liệu, tình hình hoạt động kinh doanh không đúng hoặc không đầy đủ theo quy định của Bộ Công an; kê khai không trung thực, không chính xác các nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp; không thực hiện đầy đủ các quy định về trách nhiệm đảm bảo an ninh, trật tự khi tiến hành hoạt động hành nghề kinh doanh có điều kiện…

Công an tỉnh Sóc Trăng cũng đã kiểm tra hành chính tất cả 11/11 điểm giao dịch của Công ty F88 trên địa bàn. Hoạt động này nhằm kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh của các chi nhánh Công ty F88.