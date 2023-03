Kiên Giang: Trường mầm non có cô giáo bạo hành trẻ em bị xử phạt vì vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm

Sau khi có một cô giữ trẻ bị khởi tố do có hành vi bạo hành trẻ em nhiều ngày liền, Trường Mầm non tư thục Phù Đổng (TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang) lại bị xử phạt do vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP).