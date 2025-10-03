Kiệt sức vì lũ kéo dài

Đã 4 ngày trôi qua, người dân nhiều xóm ở xã Lam Thành (tỉnh Nghệ An) vẫn phải sống giữa biển nước mênh mông, đục ngầu. Chiều 2-10, trời bắt đầu tạnh ráo, có nắng, nhưng nước sông Lam từ thượng nguồn vẫn đổ về cuồn cuộn.

Chiều 2-10, tại xóm Hưng Lợi 2 (xã Lam Thành), chỉ còn lác đác vài bóng người trên một số nhà cao tầng, phần lớn người dân đã di tản khi lũ tràn về. Một số hộ chèo thuyền lên đê Tả Lam để chăm sóc đàn trâu, bò, heo và trông coi đồ đạc. Người dân phải căng bạt, dựng lều tạm trên đê để nhốt gia súc; riêng gia cầm như gà, vịt phần lớn bị lũ cuốn trôi, không kịp gom.

Bà Phan Thị Lâm than thở: “Giờ mất điện, tắm rửa không được, ăn uống tạm bợ bằng mì tôm, lương khô. Năm 1988 cũng có trận lũ lớn nhưng không khủng khiếp, kéo dài như đợt này. Chỉ nghĩ đến đống đồ đạc ngâm dưới nước, dưới bùn và cảnh dọn dẹp sau lũ thôi cũng đã thấy kiệt sức”.

Ông Nguyễn Trường Thành, ủy viên Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An, cho biết, đến chiều 2-10 toàn tỉnh vẫn còn 28 xã, 216 thôn bản với gần 17.000 hộ dân (hơn 72.000 nhân khẩu) bị ngập sâu do mực nước các sông dâng cao. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã huy động gần 28.000 lượt cán bộ, chiến sĩ cùng 56 xuồng cứu hộ cứu nạn; Công an tỉnh cũng điều động hơn 4.200 cán bộ, chiến sĩ và hơn 11.000 lực lượng an ninh cơ sở để hỗ trợ người dân.

Người dân xã Đông Tiến (tỉnh Thanh Hóa) vớt vát lúa đổ sau bão lũ

Tại tỉnh Thanh Hóa, ngày 2-10, tranh thủ có nắng lên, nước rút, người dân nhiều xã đã tổ chức ra đồng gặt lúa. Tuy nhiên, vì lúa gặp gió, ngâm nước lâu nên phần lớn đã đổ rạp, hư hỏng nên nông dân chỉ có thể vớt vát thu hoạch bằng tay, chỉ một số vùng có thể gặt máy. Theo Sở NN-MT tỉnh Thanh Hóa, bão và mưa lũ đã khiến 6.295ha lúa, 3.239ha cây trồng hàng năm, 2.158ha cây lâm nghiệp, 502ha cây ăn trái... bị hư hỏng nặng.

Theo Chi cục Thủy lợi (Sở NN-MT tỉnh Hà Tĩnh), tính đến 14 giờ ngày 2-10, nước lũ ở nhiều nơi đã rút, tình trạng ngập lụt giảm đáng kể. Tuy nhiên, vẫn còn hơn 5.200 hộ dân bị ngập, chủ yếu ở các xã ngoài đê La Giang, ven sông. Trên quốc lộ 1 đoạn qua phường Bắc Hồng Lĩnh vẫn ngập sâu khoảng 0,7m; lực lượng chức năng đã lập rào chắn, cấm phương tiện qua lại để bảo đảm an toàn.

Toàn tỉnh Hà Tĩnh đã cấp điện trở lại cho gần 361.000 khách hàng (đạt 73%), khôi phục cơ bản hệ thống liên lạc và cấp nước sạch cho 135.000/159.775 khách hàng (đạt 83,2%). Có 657 cơ sở giáo dục trở lại dạy học, còn 19 trường chưa thể hoạt động do ngập lụt.

Thủ tướng chỉ đạo tập trung khắc phục nhanh hậu quả bão số 10 Trước thiệt hại nghiêm trọng do bão số 10 và mưa lũ gây ra, ngày 2-10, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký công điện yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khẩn trương huy động mọi nguồn lực, tập trung khắc phục hậu quả, bảo đảm ổn định đời sống và sản xuất cho người dân trong thời gian sớm nhất. Khẩn trương sửa chữa các trường học, cơ sở y tế bị ảnh hưởng, đảm bảo học sinh có lớp học, đầy đủ sách vở, người dân có nơi khám bệnh, chữa bệnh. Bộ Quốc phòng, Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị đóng quân trên địa bàn sẵn sàng lực lượng, vật tư, thiết bị, phương tiện (kể cả trực thăng nếu cần) để hỗ trợ các địa phương khắc phục hậu quả, đặc biệt tại những nơi bị chia cắt. Bộ Tài chính được yêu cầu khẩn trương tổng hợp, đề xuất hỗ trợ kinh phí khắc phục khẩn cấp, báo cáo Thủ tướng trong ngày 2-10.

DUY CƯỜNG - DƯƠNG QUANG