Miền Bắc: Nồm ẩm trái mùa, thời tiết dị thường

Khoảng 2–3 ngày gần đây, tại nhiều địa phương ở miền Bắc và Bắc Trung bộ như Hà Nội, Bắc Ninh, Phú Thọ, Hải Phòng, Ninh Bình... xuất hiện hiện tượng nồm ẩm trái mùa, khiến nền nhà, tường, đồ điện tử đọng nước, độ ẩm không khí thường xuyên ở mức trên 80%, gây nhiều bất tiện cho sinh hoạt.

2-3 ngày nay, Hà Nội mưa liên tục, trời âm u, nhiều sương mù. Ảnh: PHÚC HẬU

Theo người dân, hiện tượng này thường chỉ xuất hiện vào mùa xuân (sau Tết Nguyên đán) hoặc cuối mùa đông, nhưng năm nay lại xảy ra sớm và kéo dài ngay trong tháng 9 âm lịch, được xem là bất thường.

Trong các ngày 7, 8 và 9-11, Hà Nội và nhiều nơi có mưa phùn, mưa nhỏ kéo dài, kèm sương mù dày, nền nhiệt dao động từ 22–28°C, đêm và sáng nóng – lạnh thất thường, độ ẩm cao khiến nền nhà luôn ẩm ướt.

Trong nhà cũng ướt gần như ngoài trời. Ảnh do người dân chia sẻ

Theo một số chuyên gia khí tượng, nguyên nhân nồm ẩm là do khối không khí lạnh đã suy yếu, kết hợp với gió Đông Nam từ biển lấn vào đất liền, mang theo hơi ẩm. Khi lớp không khí ấm ẩm gặp bề mặt lạnh trong nhà, xảy ra ngưng tụ mạnh, gây hiện tượng đọng nước khắp tường, sàn, đồ vật. Thêm vào đó là do tác động của biến đổi khí hậu cũng khiến thời tiết trở nên thất thường.

Các thiết bị điện tử "chảy mồ hôi" do nồm ẩm. Ảnh: MXH

Dự báo, hiện tượng nồm ẩm sẽ kéo dài đến ngày 11-11, sau đó một đợt không khí lạnh tăng cường sẽ tràn xuống, giúp miền Bắc chuyển sang trạng thái nắng hanh, quang mây đặc trưng mùa đông. Dữ liệu khí hậu toàn cầu (GFS) cho biết từ thứ Tư, 12-11, Hà Nội và khu vực miền Bắc sẽ nắng ráo trở lại.

Lớp mây dày bao phủ phía Bắc - ảnh vệ tinh lúc 13 giờ 30 phút ngày 9-11. Nguồn: Z.E

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cho biết, miền Trung đang chịu ảnh hưởng của dải mây yếu, mưa rào cục bộ tập trung chủ yếu ở ven biển, trong khi nhiều nơi vẫn có nắng. Miền Nam xuất hiện các ổ mưa dông nhỏ, cục bộ, chủ yếu ở Tây Ninh, TPHCM, Đồng Nai, Đồng Tháp… nên có khả năng mưa rào kéo dài trong buổi chiều 9-11.

Các chuyên gia thời tiết khuyến cáo người dân miền Bắc nên đóng kín cửa để hạn chế hơi ẩm từ ngoài trời thổi vào nhà, nhưng đồng thời cũng để nhà cửa thông thoáng, sử dụng quạt hút hoặc máy hút ẩm, tránh phơi đồ ướt trong nhà, lau khô sàn và tường để hạn chế hư hại thiết bị điện tử và đồ gỗ.

PHÚC HẬU