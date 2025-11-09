Tăng cường 1.000 cán bộ, kỹ sư, công nhân khôi phục lưới điện tại Gia Lai, Đắk Lắk sau bão

Ngày 9-11, Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) tăng cường thêm 1.000 cán bộ, kỹ sư và công nhân từ các đơn vị thành viên đến Gia Lai, Đắk Lắk để hỗ trợ khôi phục lưới điện sau bão số 13 (Kalmaegi).

EVNCPC đang huy động tối đa nhân lực và phương tiện, phấn đấu sớm cấp điện trở lại cho hơn 360.000 khách hàng còn mất điện. Trước đó, đơn vị đã điều hơn 1.300 người vào hiện trường từ ngày 7-11.

Tính đến 12 giờ ngày 9-11, EVNCPC đã khôi phục cấp điện cho 1.292.225 khách hàng, đạt 78,16% tổng số khách hàng bị ảnh hưởng. Hiện còn 361.171 khách hàng (chiếm 7,31% tổng số khách hàng toàn EVNCPC) đang được các đơn vị tập trung xử lý để sớm khôi phục điện hoàn toàn.

Trên lưới điện 110kV, các đơn vị đã khôi phục 29/30 vụ sự cố và sa thải đường dây, chỉ còn 01 đường dây 110kV thuộc Công ty Điện lực Gia Lai (đường dây 173/Hoài Nhơn – 177/220 Phù Mỹ) đang được khẩn trương xử lý. 100% trạm biến áp 110kV đã vận hành trở lại, bảo đảm nguồn cấp chính cho hệ thống điện khu vực.

Trên lưới điện trung áp, toàn EVNCPC ghi nhận 468 vụ sự cố, đã khôi phục 334 vụ (tỷ lệ 71,37%), còn 134 vụ đang được xử lý. Tổng số 19.563 trạm biến áp phân phối bị ảnh hưởng, đến nay đã khôi phục 15.388 trạm (tỷ lệ 78,66%), còn 4.175 trạm mất điện. Ước công suất chưa khôi phục khoảng 203,6 MW, tương đương 5,35% phụ tải cực đại toàn hệ thống.

EVNCPC khẩn trương xử lý sự cố để sớm khôi phục điện cho người dân miền Trung - Tây Nguyên sau bão

Công ty Điện lực Gia Lai đã khôi phục 108/208 vụ sự cố, còn mất điện 278.905 khách hàng và 3.145 trạm biến áp phân phối, ước công suất mất 169,7 MW.

Công ty Điện lực Đắk Lắk đã khôi phục 79/113 vụ sự cố, còn mất điện 82.266 khách hàng và 1.030 trạm biến áp phân phối, ước công suất mất 33,9 MW.

Dù nhiều khu vực vẫn bị chia cắt và hư hỏng sau bão, lực lượng của EVNCPC vẫn làm việc liên tục tại hiện trường, khẩn trương xử lý sự cố để sớm khôi phục điện ổn định cho người dân miền Trung - Tây Nguyên.

PHẠM NGA