Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng động viên, trao quà cho người dân tâm bão Gia Lai

Ngày 9-11, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng cùng lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai đã trực tiếp kiểm tra tình hình khắc phục thiệt hại do bão số 13, thăm hỏi, động viên và trao quà hỗ trợ người dân ở các vùng ven biển bị ảnh hưởng nặng.

Đoàn công tác đã đến kiểm tra thực tế công tác khắc phục hậu quả bão, triều cường tại các khu vực bán đảo, ven đầm thuộc phường Quy Nhơn Đông, xã Tuy Phước Đông và xã Đề Gi. Tại các điểm đến, Phó Thủ tướng ân cần thăm hỏi, chia sẻ khó khăn với người dân chịu ảnh hưởng nặng nề do thiên tai.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng thăm hỏi, động viên hộ dân ở ven đầm Thị Nại (xã Tuy Phước Đông) có nhà bị sập hoàn toàn

Theo báo cáo của các xã, phường trên, bão số 13 kèm triều cường đã làm 124 nhà dân bị sập hoàn toàn, 3.254 nhà bị hư hỏng, tốc mái, 3.675 nhà bị ngập nước; nhiều diện tích hoa màu, lúa, thủy sản, muối, cùng tàu thuyền, lồng bè bị thiệt hại nặng. Tổng giá trị thiệt hại tại 3 xã, phường ước khoảng 600 tỷ đồng.

Sau khi kiểm tra thực tế, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chia sẻ khó khăn với chính quyền và người dân các địa phương, đồng thời yêu cầu triển khai ngay các biện pháp khắc phục với tinh thần “nhanh nhất - quyết liệt nhất - hiệu quả nhất”, nhằm sớm ổn định đời sống người dân.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng trao quà cho người dân Gia Lai bị thiệt hại do bão số 13 gây ra

Phó Thủ tướng trao quà, động viên người dân thiệt hại do bão nỗ lực vượt qua khó khăn

“Trước mắt, tuyệt đối không để người dân thiếu ăn, thiếu mặc, không có chỗ ở. Các địa phương cần tập trung sửa chữa các công trình thiết yếu như giao thông, điện, thông tin liên lạc, trường học; dọn dẹp vệ sinh môi trường, sửa chữa trụ sở cơ quan, bảo đảm hoạt động sớm trở lại bình thường”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Dịp này, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đã đến thăm và tặng quà cho các hộ dân có nhà bị sập hoàn toàn do bão số 13, đồng thời yêu cầu chính quyền địa phương khẩn trương hỗ trợ xây dựng lại nhà ở để người dân sớm ổn định cuộc sống.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng thăm hỏi, động viên hộ dân có nhà bị sập hoàn toàn ven đầm Thị Nại

Phó Thủ tướng cùng các lãnh đạo, đại diện trao quà tài trợ cho người dân có nhà sập, xây dựng nhà ở mới

Phó Thủ tướng trao quà cho người dân thiệt hại bão ở ven biển Gia Lai

Phó Thủ tướng cũng hỗ trợ 20 gia đình có nhà bị sập hoàn toàn, mỗi hộ 60 triệu đồng để xây dựng lại nhà ở; đồng thời trao 150 suất quà, mỗi suất trị giá hơn 2 triệu đồng, cho các hộ dân bị thiệt hại tại ba địa phương nói trên.

