VNPT và hành trình kết nối trong bão lũ

Giữa bão lũ, những bóng áo xanh vẫn kiên trì, cẩn thận nối từng đoạn cáp đứt để tín hiệu liên lạc thông suốt, những cuộc gọi báo bình an được nối liền. Chuyện của những “người áo xanh” VNPT đi qua mưa bão đang viết tiếp hành trình của trách nhiệm và sự sẻ chia.

Những lời hồi đáp liên thông trong mưa bão

Ngày 6-11, khi cơn bão số 13 đang áp sát đất liền, khi người dân lo chằng chống nhà cửa, bảo vệ tài sản, ngay từ sáng sớm, anh Nguyễn Tiến Thanh, nhân viên VNPT Sơn Hòa (Đắk Lắk) đã có mặt để nối đường dây cho nhiều hộ gia đình tại đây. Nước ngập, gió quật, những mối nguy hiểm rình rập bủa vây, hình ảnh “người áo xanh” dầm mưa làm việc đã khiến người dân thấy ấm lòng. Mạng internet thực sự cần thiết với người dân trong lúc này. Những tín hiệu cần hỗ trợ được phát đi, lập tức được đáp lại bằng hành động. Dù có thể, chính những “người áo xanh” ấy vẫn đang canh cánh trong lòng nỗi lo nhà cửa, vợ con, nhưng vì nhiệm vụ, họ vẫn lên đường.

Lời cảm ơn của người dân, khách hàng gửi tới “người VNPT” trong những ngày bão lũ

Trong không khí khẩn trương, rạng sáng 7-11, các đội ứng cứu của VNPT Đắk Lắk đã chia nhóm theo từng khu vực trọng yếu, đặc biệt mạn phía Đông của tỉnh, nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất do mất điện và cây cối ngã đổ, dẫn đến hàng loạt các trạm BTS bị tàn phá, các đường truyền dẫn bị đứt đoạn. Các kỹ thuật viên vốn còn “chưa ráo ủng” bởi đợt mưa lũ kéo dài trước đó đã vội vã lên đường, đo kiểm tuyến cáp, khắc phục điểm đứt, triển khai máy phát dự phòng để duy trì tín hiệu cho các trạm mất nguồn.

Những sợi cáp được nối liền trong đêm bão, đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt cho người dân, khách hàng

Song song với công tác khắc phục mạng lưới, VNPT Đắk Lắk cũng đã chủ động bố trí các điểm sạc pin miễn phí tại các điểm giao dịch trên địa bàn nhằm hỗ trợ người dân duy trì liên lạc và xử lý các tình huống khẩn cấp khi bị mất điện kéo dài. Bằng tinh thần trách nhiệm cao nhất, tập thể lực lượng lao động và cán bộ VNPT Đắk Lắk đã duy trì túc trực 24/7 tại hiện trường để kiểm soát, tối ưu và đảm bảo hạ tầng viễn thông vận hành ổn định. Dù thời tiết bất lợi, nhiều tuyến đường sạt lở, nhưng các kỹ sư vẫn bám hiện trường với quyết tâm khôi phục hạ tầng nhanh nhất, thông tin phải thông suốt để phục vụ người dân và chính quyền địa phương.

Một điểm sạc miễn phí của VNPT tại xã Sơn Hòa, tỉnh Đắk Lắk ngày 7-11

Chạy đua với thời gian để bình yên được nối liền

Theo lãnh đạo Tập đoàn VNPT, do đặc thù khu vực miền Trung – Tây Nguyên thường xuyên phải đối diện với những hình thái thời tiết thiên tai phức tạp, vì vậy, ngay khi có thông tin “bão chồng lũ”, VNPT các địa phương đã sẵn sàng, triển khai các phương án phòng chống, ứng cứu, mục tiêu cao nhất là đảm bảo an toàn thông tin liên lạc cho người dân, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền được kịp thời, thông suốt.

Kỹ thuật viên VNPT khắc phục mạng lưới, nối lại cáp quang trong mưa bão

Bên cạnh công tác gia cố, chằng chống cột/trạm và kiểm tra an toàn các tuyến cáp quang liên tỉnh, hàng ngàn máy phát điện, vật tư dự phòng cũng được chuẩn bị, điều động đến những khu vực có nguy cơ cao, lực lượng onsite 24/24 giờ được bố trí, sẵn sàng cơ động ứng cứu thông tin trong mọi tình huống phát sinh. Không chỉ vậy, VNPT còn kích hoạt hệ thống truyền dẫn vệ tinh, điều động bổ sung các xe phát sóng lưu động tự hành, container thông tin, trạm phát sóng dã chiến cùng 50 điện thoại vệ tinh Inmarsat và 32 VSAT-IP đến khu vực dự báo bị ảnh hưởng. VNPT cũng sẵn sàng kích hoạt roaming với các nhà mạng khác để người dân có thể liên lạc trong các tình huống khẩn cấp.

Mặc dù có sự chuẩn bị từ trước nhưng do sức tàn phá mạnh của bão số 13, hạ tầng VNPT cũng bị ảnh hưởng nặng nề. "Vì vậy, sau khi bão đi qua, công tác khắc phục hạ tầng, khôi phục mạng lưới trở thành nhiệm vụ cấp bách của VNPT các tỉnh, thành như: Đà Nẵng, Huế, Quảng Ngãi, Gia Lai… chạy đua với thời gian để khắc phục các sự cố nhanh nhất, đảm bảo chất lượng đường truyền, chất lượng dịch vụ tốt nhất cho người dân luôn là nhiệm vụ hàng đầu, dù trong ngày thường hay thiên tai, bão lũ”, lãnh đạo VNPT cho biết.

“Người áo xanh” băng qua dòng nước lũ, đi khắc phục sự cố viễn thông cho khách hàng

Tính đến ngày 9-11, hạ tầng VNPT các tỉnh miền Trung – Tây Nguyên đã cơ bản vận hành thông suốt và “người VNPT” vẫn đang toả đi các hướng để khắc phục các sự cố phát sinh sau bão lũ.

Sức mạnh kết nối những tấm lòng

Không chỉ đảm bảo nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, phục vụ kết nối thông tin liên lạc cho người dân, chính quyền, trong những ngày bão lũ miền Trung vừa qua, những tấm lòng VNPT lại tiếp tục sẻ chia, viết tiếp những câu chuyện về nghĩa đồng bào.

Tại Huế, 100 “túi thuốc gia đình” đến từ công đoàn VNPT TPHCM thông qua Bệnh viện Đa khoa Bưu điện cũng đã kịp thời gửi gắm tới những bà con vùng lũ. “Túi thuốc ấy không chỉ giúp người dân vượt qua khó khăn mà còn là thông điệp yêu thương từ miền Nam gửi ra Huế, là lời động viên tới bà con, đồng bào, cùng nhau vượt qua cơn khốn khó”, ông Trần Lâm Thịnh, Chủ tịch Công đoàn VNPT TPHCM chia sẻ.

Cán bộ kỹ thuật VNPT triểm khai công tác kiểm tra, xử lý sự cố mạng lưới ngay sau khi cơn bão đi qua

Cùng thời điểm, đoàn công tác của VNPT Ninh Bình đã vượt hàng trăm cây số, lội bùn, dầm mưa cùng đồng nghiệp VNPT Huế để khôi phục các tuyến cáp quang bị đứt, gia cố cột treo, khôi phục trạm BTS và hệ thống truyền dẫn, nỗ lực để người dân sớm được kết nối thông suốt, để “không khách hàng nào bị bỏ lại phía sau”.

Từ những trạm BTS vùng cao Đắk Lắk đến những con phố ngập lụt của Huế, từ sợi cáp quang được nối liền trong đêm đến những túi thuốc được gửi đi bằng tất cả yêu thương - VNPT đã khẳng định vai trò trụ cột của ngành viễn thông Việt Nam trong thiên tai, đồng thời lan tỏa thông điệp nhân văn: kết nối không chỉ là đường truyền, mà là kết nối giữa con người với con người.

THU QUỲNH