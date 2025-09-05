"Làm giàu với ma 2" tung bản phim chiếu rạp mới

Sau hơn 1 tuần ra rạp, nhà sản xuất bộ phim Làm giàu với ma: Cuộc chiến hột xoàn quyết định giới thiệu đến khán giả bản phim mới từ ngày 5-9, tại các cụm rạp.

Theo đại diện ê kíp, bản phim mới có thời lượng 125 phút (ít hơn 8 phút so với bản chiếu đầu tiên dài 133 phút). Do đó, phim được đẩy tiết tấu nhanh hơn, kịch tính hơn, hài hước hơn, nhưng vẫn đảm bảo được những yếu tố "xương sống".

Chia sẻ về quyết định này, đạo diễn Trung Lùn cho biết, ban đầu anh hơi quan ngại về việc bản phim đã ra rạp nhưng lại thay đổi thời lượng. Tuy nhiên theo anh, các ý kiến góp ý của khán giả hợp lý và bản thân đã cố gắng để chỉnh sửa bản phim mới kịch tính hơn, nhưng không làm giảm đi tính trải nghiệm khi xem. “Khán giả cũ hay khán giả mới đều sẽ dễ dàng thưởng thức câu chuyện một cách tích cực", đạo diễn Trung Lùn chia sẻ.

Cuộc chiến giành chiếc nhẫn kim cương trị giá 9 tỷ đồng kịch tính trong phim. Ảnh: ĐPCC

Bản phim mới của Làm giàu với ma 2 vẫn giữ nguyên đường dây câu chuyện, nhưng có làm gọn lại một số trường đoạn quá dài trong nội dung. Vẫn giữ nguyên điểm sáng, lợi thế từ bản đầu, bản mới giúp các pha gây cười logic và liền mạch hơn, nhấn mạnh hành trình khi phải giấu xác trên đường đi, các nhân vật liên tục đối mặt với những tình huống oái oăm.

Tiếng cười bật ra vì sự vụng về, rối rắm của cả nhóm, nhưng sau đó lại lắng xuống khi khán giả nhận ra lòng tham và sự ích kỷ đang dần biến những con người bình thường thành kẻ mù quáng. Các pha rượt đuổi, đánh nhau, thậm chí hỗn chiến đều được dàn dựng chỉn chu, mang lại cảm giác căng thẳng.

Thế nhưng thay vì làm mất chất hài, các cảnh này lại tăng thêm kịch tính, khiến tiếng cười có thêm gia vị bất ngờ. Khán giả khi theo dõi sẽ vừa lo lắng cho nhân vật, vừa không nhịn được cười khi họ liên tục rơi vào thế “tiến thoái lưỡng nan”.

Phim đón nhận nhiều ý kiến khen chê trái chiều. Ảnh: ĐPCC

Sau khi chính thức công chiếu từ ngày 29-8, bộ phim nhận nhiều ý kiến tranh luận trên cộng đồng mạng.

Làm giàu với ma: Cuộc chiến hột xoàn xoay quanh 5 người gồm: cha con ông Nháy (Hoài Linh) - Gọn (Tuấn Trần), cặp đôi Đáng (La Thành) - Tiền (Diệp Bảo Ngọc) và Giang (Võ Tấn Phát).

Nhóm người phát hiện xác nữ diễn viên Anh Thư (Ngọc Xuân) nổi lên từ sông, dạt vào bờ nên nổi lòng tham, muốn chiếm đoạt chiếc nhẫn kim cương trị giá 9 tỷ đồng. Lúc này, trong chiếc máy ảnh của ông Nháy, hồn Anh Thư bất ngờ hiện lên, đề nghị 5 người đưa xác cô về quê và hứa trả công bằng chiếc nhẫn.

Hành trình đó cuốn 5 con người vào vòng xoáy kim – tiền với rất nhiều mưu mô, thủ đoạn trước khi tất cả nhận ra giá trị đích thực.

HẢI DUY