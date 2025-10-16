Quân khu 5 đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh lần thứ 3

Chiều 16-10, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng vũ trang Quân khu (16-10-1945 – 16-10-2025) và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh lần thứ 3. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Thủ tướng Phạm Minh Chính duyệt đội danh dự lực lượng vũ trang Quân khu 5

Lãnh đạo Đảng và Nhà nước dự lễ kỷ niệm

Trình bày diễn văn tại lễ kỷ niệm, Đại tá Lương Đình Chung, Chính ủy Quân khu 5 đã ôn lại truyền thống anh hùng, vẻ vang của lực lượng vũ trang Quân khu.

Ngày 16-10-1945, thực hiện Chỉ thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lực lượng vũ trang Quân khu 5 được thành lập.

80 năm qua, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu lập nên những thành tích to lớn, xây đắp nên truyền thống vẻ vang: “Tự lực, tự cường, khắc phục khó khăn, chịu đựng gian khổ, mưu trí sáng tạo, chiến đấu kiên cường, chiến thắng vẻ vang”.

Đại tá Lương Đình Chung, Chính ủy Quân khu 5 ôn lại truyền thống của lực lượng

Theo Đại tá Lương Đình Chung, với những thành tích đặc biệt xuất sắc, lực lượng vũ trang Quân khu 5 vinh dự được Đảng và Nhà nước 2 lần tặng thưởng Huân chương Sao vàng, 2 lần được tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh; có 942 tập thể, 474 cá nhân được tuyên dương danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và nhiều phần thưởng cao quý khác.

"Hôm nay, lực lượng vũ trang Quân khu 5 tiếp tục được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh lần thứ 3. đây là phần thưởng cao quý khẳng định tầm vóc và đóng góp to lớn của lực lượng vũ trang Quân khu 5 trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc", Đại tá Lương Đình Chung nhấn mạnh.

Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính trao Huân chương Hồ Chí Minh tặng lực lượng vũ trang Quân khu 5.

Thủ tướng Chính phủ biểu dương tinh thần trách nhiệm, ý chí kiên cường và truyền thống anh hùng mà lực lượng vũ trang Quân khu 5 đã xây đắp trong suốt chiều dài lịch sử.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gắn Huân chương Hồ Chí Minh lên l á cờ truyền thống lực lượng vũ trang Quân khu 5

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, nói đến Quân khu 5 là nói đến vùng đất luôn mang vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về quân sự, quốc phòng của đất nước. Do đó, Quân khu 5 luôn phải nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, sẵn sàng cho mọi tình huống, không để bị động, bất ngờ.

Thủ tướng nêu rõ, bối cảnh hiện nay đặt ra những nhiệm vụ khó khăn, nặng nề hơn cho Quân đội, trong đó có Quân khu 5. Đây là một địa bàn chiến lược, giao thoa của nhiều tuyến hướng chiến lược, có vị trí trọng yếu trong bảo vệ chủ quyền biển đảo, biên giới và an ninh quốc gia.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi lễ

Định hướng nhiệm vụ thời gian tới, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Quân khu 5 tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh, đường lối quốc phòng toàn dân của Đảng.

Cùng với đó, chủ động xây dựng, hoàn thiện các phương án tác chiến, nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; giữ vững đoàn kết quân – dân, gắn bó máu thịt với nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc.

Thủ tướng yêu cầu Quân khu 5 đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, gắn với cụ thể hóa tiêu chí xây dựng Quân đội hiện đại. Chú trọng công tác dân vận, đối ngoại quốc phòng với Quân đội và nhân dân hai nước bạn Lào, Campuchia. Gắn kết nhiệm vụ quốc phòng với phát triển kinh tế – xã hội, tham gia tích cực trong phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, thảm họa môi trường.

NGUYỄN CƯỜNG