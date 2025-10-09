Bộ Tư lệnh TPHCM tuyên dương lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành A80

Chính trị

Chiều 9-10, Bộ Tư lệnh TPHCM tổ chức tuyên dương lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9.

Đối với nhiệm vụ A80, Bộ Tư lệnh TPHCM đảm nhiệm 1 khối đi (Khối nữ du kích miền Nam), trong hàng 188 đồng chí. Tổng quân số tham gia làm nhiệm vụ A80 là 258 đồng chí.

Ngày 2-9, khối Nữ du kích miền Nam đã thể hiện tốt trình độ kỹ thuật, động tác điều lệnh đội ngũ, có nền tảng thể lực tốt, tham gia diễu binh diễu hành “đúng, đều, mạnh, đẹp, thống nhất, hùng mạnh”, đạt yêu cầu đề ra.

Thiếu tướng Phạm Như Quân phát biểu tại hội nghị. Ảnh: HỮU TÂN

Tại buổi lễ, Thiếu tướng Phạm Như Quân, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM biểu dương Ban tổ chức, các cơ quan, đơn vị, cán bộ, chiến sĩ, quản lý, giáo viên, bộ phận phục vụ bảo đảm đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, khắc phục khó khăn, bám sát chỉ đạo, tổ chức huấn luyện chặt chẽ, hiệu quả và an toàn tuyệt đối. Trong đó, một số tập thể và cá nhân tiêu biểu như: Trung đội 1; Trung đội 4; tổ giáo viên; bộ phận bảo đảm phục vụ; Thiếu tá QNCN Trần Thị Quỳnh; Thượng úy Nguyễn Ngọc Trường; Trung úy QNCN Nguyễn Trung Hiếu Nghĩa; các chiến sĩ dân quân: Trần Ngọc Trâm, Thạch Thị Kiều My, Vũ Thị Ánh Dương.

Thiếu tướng Phạm Như Quân trao bằng khen đến các cá nhân. Ảnh: HỮU TÂN
Thiếu tướng Trần Văn Trai, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM trao Bằng khen đến các tập thể, cá nhân
Thiếu tướng Phạm Văn Rậm, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM trao Bằng khen đến Khối nữ du kích miền Nam. Ảnh: HỮU TÂN

Chúng ta thật sự xúc động và tự hào khi hình ảnh nữ du kích miền Nam và nữ biệt động Sài Gòn - Gia Định sải bước hiên ngang trên quảng trường Ba Đình lịch sử. Và cũng một lần nữa trên các tuyến phố của Thủ đô, chúng ta thấy hình ảnh của khối Nữ du kích và nữ biệt động đi giữa lòng nhân dân. Các đồng chí không chỉ thể hiện sự hào hùng của quá khứ mà còn truyền lửa thắp sáng niềm tin, tự hào dân tộc cho thế hệ hôm nay và mai sau.

Thiếu tướng Phạm Như Quân, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM

Bộ Tư lệnh TPHCM trao thư khen đến các đơn vị đồng hành. Ảnh: HỮU TÂN

Dịp này, Bộ Tư lệnh TPHCM cũng trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, tặng 1 tập thể, 76 cá nhân thuộc Bộ Tư lệnh TPHCM vì có thành tích xuất sắc trong tham gia các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9; Chính ủy Quân khu 7 tặng Bằng khen cho 85 cá nhân.

Bộ Tư lệnh TPHCM cũng trao tặng thư cảm ơn đến các cá nhân, đơn vị, nhà hảo tâm đã quan tâm, hỗ trợ khối Nữ du kích miền Nam của Bộ Tư lệnh TPHCM trong thực hiện nhiệm vụ A80.

THU HOÀI

