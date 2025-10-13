Tập huấn "kỹ năng số" cho cán bộ, chiến sĩ biên phòng TPHCM

Ngày 13-10, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TPHCM tổ chức tập huấn công tác chuyển nhận văn bản, chữ ký số và phong trào “Bình dân học vụ số” cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc, với hơn 150 học viên tham gia.

Buổi tập huấn hướng dẫn học viên thực hành gửi, nhận văn bản điện tử qua Hệ thống thông tin chỉ đạo điều hành của Bộ đội Biên phòng, Quân khu 7 và Bộ Quốc phòng; thao tác chữ ký số; quản lý, sử dụng tài khoản trên nền tảng “Bình dân học vụ số” trong mạng quân sự, Internet và ứng dụng QiMe.

Học viên thực hành quy trình gửi, nhận văn bản điện tử trên mạng quân sự trong chương trình tập huấn

Các nội dung được thiết kế sát thực tiễn, nhằm giúp cán bộ, chiến sĩ nắm vững kỹ năng số, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong công tác biên phòng.

Phát biểu tại buổi tập huấn, Thượng tá Trịnh Hoàng Hùng, Phó Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng TPHCM, nhấn mạnh chuyển đổi số là xu thế tất yếu, là động lực phát triển của quốc gia và là khâu đột phá chiến lược của quân đội.

Thượng tá Trịnh Hoàng Hùng phát biểu chỉ đạo lớp tập huấn

Đối với lực lượng Bộ đội Biên phòng TPHCM, đây vừa là yêu cầu khách quan, vừa là cơ hội để nâng cao năng lực quản lý, chỉ huy, cải tiến phương pháp, tác phong công tác. Hoạt động này cũng giúp mỗi cán bộ, chiến sĩ chủ động ứng dụng công nghệ vào thực tiễn công tác và đời sống.

PHƯỚC QUÝ