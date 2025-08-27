Lãnh đạo TPHCM thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Võ Thị Tuội

Sáng 27-8, đoàn đại biểu Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM do đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà người có công với cách mạng, nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9.

Tại phường An Đông, đoàn đã đến thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Võ Thị Tuội. Mẹ Tuội năm nay 89 tuổi, Mẹ có chồng và con là liệt sĩ.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc ân cần thăm hỏi sức khỏe và đời sống của Mẹ, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với những cống hiến, hy sinh của Mẹ dành cho Tổ quốc. Đồng chí Nguyễn Phước Lộc chúc Mẹ Tuội sống vui, sống khỏe, luôn là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho con cháu, cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc trao quà đến Mẹ Võ Thị Tuội. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Tại phường Chợ Lớn, đoàn đã đến thăm bà Phạm Thị Chính (sinh năm 1929), cán bộ tiền khởi nghĩa và ông Trần Thăng Phúc (sinh năm 1928), cán bộ lão thành cách mạng.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc ân cần thăm hỏi bà Phạm Thị Chính. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Tại các nơi đến thăm, đồng chí Nguyễn Phước Lộc ân cần thăm hỏi, bày tỏ sự biết ơn sâu sắc đối với những đóng góp, hy sinh to lớn của các thế hệ cách mạng đi trước; đồng thời bày tỏ vui mừng vì các ông, bà khỏe mạnh, minh mẫn, là chỗ dựa tinh thần quý báu cho gia đình và địa phương.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc chia sẻ, các ngày lễ lớn nói chung và kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công, Quốc khánh 2-9 là dịp để TPHCM tri ân thế hệ đi trước; tiếp thêm động lực cho thế hệ trẻ thành phố noi gương, nỗ lực học tập, lao động, góp phần vào sự phát triển của TPHCM.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc cùng lãnh đạo phường Chợ Lớn trao quà đến ông Trần Thăng Phúc. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Thay mặt lãnh đạo thành phố, đồng chí Nguyễn Phước Lộc cảm ơn gia đình và chính quyền địa phương đã luôn quan tâm, chăm lo sức khỏe, đời sống tinh thần cho các cán bộ lão thành; đồng thời mong muốn sự chăm lo ấy sẽ ngày càng tốt hơn nữa. Đồng chí chúc bà Phạm Thị Chính và ông Trần Thăng Phúc dồi dào sức khỏe, tiếp tục là tấm gương sáng cho con cháu noi theo.

THU HOÀI