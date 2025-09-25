Lấy cắp thông tin công dân, 1 cựu sinh viên công nghệ bị phạt 7 năm tù

Bị cáo Trần Quang Huy tại phiên xử trực tuyến, được kết nối từ Trại tạm giam Công an tỉnh Hà Tĩnh tới phòng xét xử của Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, sáng 25-9

Sáng 25-9, Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Trần Quang Huy (sinh năm 2004, trú tại phường Quang Trung, TP Nam Định, tỉnh Nam Định trước đây - nay là phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình) 7 năm tù về tội “Xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác”.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, Trần Quang Huy là sinh viên năm 3, Khoa Công nghệ thông tin tại một trường đại học ở Hà Nội. Huy thường xuyên truy cập vào các trang web, diễn đàn tin học trên mạng internet.

Khoảng cuối năm 2024, Huy truy cập vào diễn đàn tin tặc nước ngoài, thấy tài khoản đăng bài tìm người “cào dữ liệu” (lấy cắp thông tin) trên các hệ thống dữ liệu của một số cơ quan Nhà nước tại Việt Nam, đồng thời để lại thông tin liên hệ là tài khoản mạng xã hội có tên “ALO9”.

Sau đó, Huy đã sử dụng tài khoản mạng xã hội của mình có tên “Man Insurance”, đăng ký bằng số điện thoại, nhắn tin đến tài khoản “ALO9” (không rõ thông tin, địa chỉ) để trao đổi và thống nhất. Tài khoản “ALO9” sẽ cung cấp cho Huy tài khoản quản trị để đăng nhập vào hệ thống dữ liệu, thực hiện việc tra cứu theo thông tin được cung cấp, trên cơ sở thông tin thu thập được trên hệ thống cơ sở dữ liệu, lấy cắp thông tin rồi chuyển lại cho tài khoản “ALO9”, cứ 50.000 thông tin công dân thì Huy được trả số tiền 1 triệu đồng.

Sau đó, Huy liên lạc với người sử dụng mạng xã hội có tên “Bear” (không rõ thông tin, địa chỉ) mua 2 tài khoản ngân hàng không chính chủ để sử dụng.

Trong khoảng thời gian từ 20 giờ 45 ngày 25-3-2025 đến 6 giờ 42 ngày 26-3, Huy đã có hành vi sử dụng tài khoản của một người phụ nữ khác trú tỉnh Hà Tĩnh, đăng nhập trái phép vào Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Hà Tĩnh và lấy cắp 7.278 dữ liệu thông tin công dân gồm họ và tên, số định danh cá nhân, số chứng minh nhân dân, giới tính, dân tộc, tôn giáo, tình trạng hôn nhân, nhóm máu; năm sinh, ngày tháng năm sinh, quốc tịch, nơi đăng ký khai sinh, quê quán, thường trú, nơi ở hiện tại, tên cha, tên mẹ, tên vợ hoặc chồng, tên người đại diện, tên chủ hộ... từ nguồn tập hợp Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư được lưu trữ tại Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư do Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Bộ Công an quản lý.

Do Trần Quang Huy tra cứu liên tục và vượt quá giới hạn truy vấn nên 10 giờ ngày 26-3, Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư đã đóng truy vấn Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư của tỉnh Hà Tĩnh, cho đến 21 giờ 17 phút ngày 28-3 mới tiếp tục truy vấn được và trở lại hoạt động bình thường.

Phiên tòa xét xử trực tuyến

Đến ngày 14-5, Trần Quang Huy nhận thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật nên đã đến Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Hà Tĩnh) đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.

DƯƠNG QUANG