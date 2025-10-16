Lấy sự hài lòng của nhân dân làm thước đo hiệu quả

Các đại biểu chúc mừng Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tân Định nhiệm kỳ 2025 – 2030

Tại đại hội, các đại biểu thảo luận và thống nhất các nội dung như cáo chính trị và phương hướng, chương trình hành động của nhiệm kỳ 2025–2030; báo cáo kiểm điểm của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tân Định nhiệm kỳ vừa qua.

Phát biểu tại đại hội, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Phạm Minh Tuấn ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tân Định đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Đồng thời đề nghị MTTQ phường tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, chú trọng phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân. Tăng cường công tác giám sát và phản biện xã hội, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của nhân dân, tạo sự đồng thuận trong xã hội, nhất là trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp. Cùng với đó, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, hoạt động chăm lo an sinh xã hội.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Phạm Minh Tuấn phát biểu tại đại hội

Đại hội đã hiệp thương cử Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tân Định nhiệm kỳ 2025 – 2030, gồm 53 người. Ủy ban MTTQ Việt Nam phường nhiệm kỳ mới tiến hành phiên họp thứ nhất để hiệp thương cử Ban Thường trực, gồm các chức danh Chủ tịch và các Phó Chủ tịch. Kết quả, bà Nguyễn Đinh Minh Phương, được cử làm Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tân Định.

Trong khuôn khổ chương trình đại hội, các đại biểu đã đóng góp ủng hộ đồng bào khắc phục thiệt hại do thiên tai.

Đại biểu đóng góp ủng hộ đồng bào khắc phục thiệt hại do bão, lũ

* Cùng ngày, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Long Điền (TPHCM) tổ chức Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ban Chấp hành Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Long Điền (TPHCM) khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 ra mắt tại đại hội

Đồng chí Võ Ngọc Thanh Trúc, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM, dự và chỉ đạo.

Các đại biểu tham dự đại hội

Đồng chí Võ Ngọc Thanh Trúc phát biểu chỉ đạo tại đại hội

Đại hội đã hiệp thương bầu ra 56 Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Long Điền khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Mã Lê Phương Thảo tái đắc cử Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Long Điền nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Võ Ngọc Thanh Trúc đánh giá cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, sáng tạo của Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Long Điền trong nhiệm kỳ qua. Trong nhiệm kỳ tới, đồng chí yêu cầu Ủy ban MTTQ Việt Nam xã cần tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, khơi dậy sức dân, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và chính quyền; đồng thời phát huy vai trò cầu nối, đại diện tiếng nói, nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM trao 200 triệu đồng cho hoạt động an sinh xã hội tại xã Long Điền

Bên cạnh đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Long Điền cần đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động, hướng về cơ sở, sâu sát đời sống người dân, góp phần thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động lớn.

Mỗi cán bộ Mặt trận phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, gần dân, hiểu dân, cùng dân hành động; coi sự hài lòng, đồng thuận của nhân dân là thước đo hiệu quả của công tác Mặt trận.

Dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đã trao 200 triệu đồng hỗ trợ hoạt động an sinh xã hội tại địa phương; đồng thời, tổ chức phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 10 gây ra.

* Sáng 16-10, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phước Hòa (TPHCM) đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại hội đã hiệp thương cử ra Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phước Hòa khóa I, gồm 54 đại biểu; bà Nguyễn Thị Diễm Đang giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phước Hòa nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại hội đã hiệp thương cử ra Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phước Hòa khóa I, gồm 54 đại biểu

Phát biểu tại đại hội, ông Phan Hồng Ân, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đề nghị MTTQ Việt Nam xã Phước Hòa đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, lấy nhân dân làm trung tâm, lấy sự hài lòng của nhân dân làm thước đo hiệu quả. Phát động mạnh mẽ các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động lớn gắn với xây dựng đô thị xanh, văn minh, nghĩa tình.

Ông Phan Hồng Ân phát biểu tại đại hội

Trong nhiệm kỳ qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phước Hòa đã phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Mặt trận đã vận động hơn 1,2 tỷ đồng cho Quỹ “Vì người nghèo” và các chương trình an sinh xã hội. Xây dựng 15 căn nhà Đại đoàn kết, hỗ trợ hàng trăm lượt hộ nghèo, cận nghèo ổn định cuộc sống.

Các đại biểu ủng hộ đồng bào bị thiên tai và nhân dân Cu Ba

Ủy ban MTTQ xã và các tổ chức thành viên tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, góp phần nâng tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân đạt 98%.

Các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” được triển khai hiệu quả; xã Phước Hòa hoàn thành 19/19 tiêu chí nông thôn mới nâng cao.

Nhiệm kỳ 2025–2030, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phước Hòa đề ra 14 chỉ tiêu trọng tâm, trong đó phấn đấu huy động 500 triệu đồng cho Quỹ “Vì người nghèo”; tổ chức các hoạt động an sinh xã hội, chăm lo hộ nghèo, hộ cận nghèo. Mỗi ấp có ít nhất 1 công trình, phần việc tiêu biểu, xây dựng mô hình dân vận khéo và khu dân cư “Đoàn kết – Nghĩa tình – Tự quản”.

Đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM trao 200 triệu đồng cho Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phước Hòa để thực hiện công tác an sinh xã hội trên địa bàn

NGÔ BÌNH - TRÚC GIANG - VĂN CHÂU