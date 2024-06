Liên quan vụ cháy quán karaoke làm 32 người chết ở Bình Dương: Khởi tố thêm 2 bị can

Liên quan vụ án trên, đến nay cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương làm rõ thêm nhiều tình tiết. Cụ thể, Hồng nhận thi công và hoàn thiện hệ thống PCCC của cơ sở Karaoke An Phú nhưng do không đủ điều kiện về cơ sở pháp lý để thi công và hoàn thiện hồ sơ xin nghiệm thu hệ thống PCCC của cơ sở Karaoke An Phú nên đã thuê ông Nguyễn Nhất Linh (ở TP Thuận An, tỉnh Bình Dương) thi công, hoàn thiện hệ thống PCCC của cơ sở Karaoke An Phú.