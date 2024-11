Liveshow Giai nhân 2 của Ngọc Châm với những tác phẩm vàng son một thuở

Chia sẻ với báo chí ngày 3-11, tại Hà Nội, Ngọc Châm cho biết những nhạc phẩm được thể hiện ở liveshow Giai nhân 2 sẽ khắc họa con đường âm nhạc, câu chuyện cuộc đời của cô.

Tổng đạo diễn chương trình, nhạc sĩ Nguyễn Quang tiết lộ đã chọn những ca khúc hay, phù hợp giọng hát của nữ ca sĩ. Sẽ có khoảng 20 ca khúc của 6 nhạc sĩ là tên tuổi lớn của âm nhạc Việt Nam như Nguyễn Ánh 9, Ngô Thụy Miên, Phạm Duy, Thanh Tùng, Trần Tiến, Vũ Thành An. “Chắc chắn sẽ có Tóc gió thôi bay (nhạc sĩ Trần Tiến); Hoa cúc vàng (nhạc sĩ Thanh Tùng); Mùa Thu ngày ấy tìm nhau - ca khúc do Ngọc Châm viết lời và nhạc sĩ Vũ Thành An viết giai điệu; Hẹn hò (nhạc sĩ Phạm Duy)…”, Ngọc Châm tiết lộ.

Chương trình "Giai nhân 2" của Ngọc Châm sẽ có khách mời là những giọng ca được yêu mến

Các khách mời trong liveshow của Giai nhân 2 chọn lựa với ý nghĩa giúp cô “tô” rõ, nhấn đậm hơn hành trình nghệ thuật của mình. Nữ danh ca Ý Lan chủ động muốn tham gia làm khách mời liveshow vì tình cảm yêu mến dành cho Ngọc Châm sau quá trình quan sát sự tận tâm đối với nghệ thuật của cô; ca sĩ Lê Anh Dũng là người bạn lâu năm cũng là “nhân duyên” của Ngọc Châm trên con đường nghệ thuật; giọng ca Thái Thùy Linh, Nguyễn Tuấn Anh đều là những người bạn đã từng đồng hành cùng Ngọc Châm trong rất nhiều chương trình nghệ thuật cũng như cuộc sống, hiểu và trân trọng nhau; Đức Tùng, Lại Xuân Thành… là những người học trò mà Ngọc Châm đang chỉ dạy với vai trò là giáo viên thanh nhạc. Tất cả họ sẽ giúp khán giả hiểu hơn về người nghệ sĩ Ngọc Châm.

MAI AN