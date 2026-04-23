Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 có khoảng 1 triệu thí sinh đăng ký dự thi. Từ ngày 24-4 đến 17 giờ ngày 5-5, thí sinh sẽ làm hồ sơ đăng ký dự thi trực tuyến trên hệ thống của Bộ GD-ĐT. Đây là năm thứ 2 thí sinh thi tốt nghiệp THPT theo Chương trình Giáo dục phổ thông năm 2018 với 2 môn bắt buộc là Toán, Ngữ văn và 2 môn tự chọn trong số các môn: Ngoại ngữ, Lịch sử, Địa lý, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Công nghệ nông nghiệp/công nghiệp và Tin học. Điểm mới của việc đăng ký dự thi năm nay là mã tỉnh, thành phố, xã/phường, khu vực ưu tiên… được cập nhật theo đơn vị hành chính mới.

Trong khi đó, việc xét tuyển của các đại học, trường đại học năm 2026 cũng tiếp tục điều chỉnh theo Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 với rất nhiều điều chỉnh, bổ sung thêm các tổ hợp mới (mỗi tổ hợp có 3 môn), quy định về cộng – quy đổi điểm cho các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế... Do đó, ngoài việc hai môn bắt buộc phải có trong mỗi tổ hợp xét tuyển là Toán hoặc Ngữ văn thì hai môn tự chọn còn lại thí sinh phải có sự tính toán, lựa chọn rất kỹ để vừa xét tốt nghiệp và dùng kết quả để xét tuyển đại học.

Để giúp thí sinh hiểu rõ cách thức làm hồ sơ đăng ký dự thi - lựa chọn môn thi tốt nghiệp, những thông tin tuyển sinh của các đại học, trường đại học trong năm 2026, Báo SGGP sẽ tổ chức giao lưu trực tuyến với chủ đề “Lựa chọn môn thi tốt nghiệp phù hợp với xét tuyển đại học 2026”. Chương trình có sự tham gia của các khách mời:

- Ông NGUYỄN VĂN PHONG, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM

- TS NGUYỄN TRUNG NHÂN, Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Công nghiệp TPHCM

- TS MAI ĐỨC TOÀN, Giám đốc Trung tâm tuyển sinh – Truyền thông, Trường ĐH Gia Định

- Th.S BÙI QUANG TRUNG, Trưởng phòng Truyền thông, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành

- Th.S NGUYỄN THỊ KIM PHỤNG, Phó giám đốc Trung tâm tuyển sinh và Quan hệ doanh nghiệp, Trường ĐH Tài chính Marketing TPHCM

Buổi giao lưu diễn ra lúc 9 giờ ngày 24-4-2026. Mời bạn đọc quan tâm theo dõi và đặt câu hỏi tại sggponline@sggp.org.vn.

THANH HÙNG