Lực lượng Hải quân cứu hơn 2.200 lượt người trên biển

Tham dự hội nghị có đại biểu các bộ, ngành Trung ương, quân đội và đại biểu lãnh đạo UBND tỉnh, Ban Tuyên giáo và Dân vận, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Y tế, Bộ chỉ huy quân sự của 21 tỉnh, thành phố ven biển.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Đô đốc Nguyễn An Phong, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Hải quân nhấn mạnh, việc Quân chủng Hải quân phối hợp với các tỉnh, thành phố ven biển triển khai thực hiện chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển”, hoạt động “Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân” là chủ trương đúng đắn, sáng tạo; là việc làm có ý nghĩa chính trị - xã hội và mang tính nhân văn sâu sắc, hiệu quả, có sức lan tỏa lớn.

Phó Đô đốc Nguyễn An Phong, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Hải quân phát biểu tại hội nghị. Ảnh: GIA KHÁNH

Để nâng cao kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp thực hiện chương trình, hoạt động giữa Quân chủng Hải quân với 21 tỉnh, thành phố ven biển, lãnh đạo Quân chủng Hải quân yêu cầu các cơ quan, đơn vị cần tiếp tục quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về “Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”.

Cùng với đó, đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp tuyên truyền với các địa phương ven biển; các lực lượng chức năng thường xuyên duy trì nghiêm lực lượng, phương tiện trực sẵn sàng chiến đấu trên các vùng biển, nhất là vùng biển trọng điểm, vùng biển giáp ranh với nước ngoài, sẵn sàng hỗ trợ, giúp đỡ ngư dân khai thác thủy sản đúng pháp luật.

Theo Quân chủng Hải quân, sau hơn 5 năm triển khai thực hiện chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển”, Quân chủng Hải quân đã chủ động biên soạn, in ấn và cấp phát 230.800 tờ rơi, tờ gấp, 60 bộ tài liệu phục vụ cho công tác tuyên truyền; cử trên 2.000 lượt báo cáo viên có kinh nghiệm trực tiếp đến các cảng cá, âu tàu, khu neo đậu để thông tin, tuyên truyền cho trên 390.000 lượt chủ tàu và ngư dân về trách nhiệm trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo và chấp hành các quy định của pháp luật trong đánh bắt hải sản.

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: GIA KHÁNH

Kết hợp chặt chẽ giữa tuyên truyền với tổ chức tốt các hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân phòng chống dịch bệnh, phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm, cứu nạn và tổ chức các hoạt động dân vận, kết nghĩa; tổ chức trên 500 buổi giao lưu văn nghệ, diễn đàn, tọa đàm, tham quan, triển lãm… về chủ đề biển, đảo và bộ đội Hải quân.

Không chỉ là lực lượng nòng cốt trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Bộ đội Hải quân còn là điểm tựa tinh thần, là chỗ dựa vững chắc cho ngư dân. Từ năm 2019 đến nay, Quân chủng Hải quân đã huy động 1.140 phương tiện, với gần 40.000 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia cứu hộ, cứu nạn trên các vùng biển, đảo và các khu vực thiên tai, bão lũ, đã cứu được 2.228 lượt người, 529 lượt tàu, thuyền. Hỗ trợ trên 3.000 khối nước ngọt, hàng trăm tấn lương thực, áo phao, dụng cụ đi biển; tổ chức khám, chữa bệnh miễn phí cho hàng chục nghìn ngư dân; xây dựng, sửa chữa hàng trăm nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết, tặng các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Hải quân trao thưởng cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu. Ảnh: GIA KHÁNH

Các đơn vị Hải quân duy trì nghiêm lực lượng, phương tiện trực sẵn sàng chiến đấu trên các vùng biển, trong đó thường xuyên có từ 20 - 30 tàu tuần tra, kiểm soát ngư trường, kịp thời xua đuổi hàng chục nghìn tàu cá, tàu cá dân binh nước ngoài xâm phạm vùng biển Việt Nam.

Bên cạnh đó, hoạt động “Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân” được triển khai từ năm 2022 đến nay đã trở thành một mô hình tiêu biểu, có ý nghĩa chính trị, xã hội, tính nhân văn sâu sắc, tình đoàn kết quân dân gắn bó keo sơn, tiếp tục khẳng định bản chất, truyền thống cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân” thời kỳ mới trong lòng nhân dân.

Sau 3 năm triển khai, Quân chủng Hải quân đã phối hợp với chính quyền địa phương nhận đỡ đầu, chăm sóc 164 em học sinh là con ngư dân bị mồ côi, hoàn cảnh khó khăn đến tuổi trưởng thành, mở ra tương lai tươi sáng và tiếp thêm niềm tin cho mỗi chuyến tàu của ngư dân ra khơi.

ĐỖ TRUNG