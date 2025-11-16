Michael Đinh và khát vọng kết nối Á - Âu

Sinh năm 2001 ở Đức, lớn lên tại Hà Lan, Michael Đinh thuộc thế hệ gốc Việt trẻ dám nghĩ, dám làm: nối tiếp công việc của bố mẹ, anh trở thành người vận hành siêu thị châu Á tại Hà Lan với tư duy dữ liệu, tự động hóa và khát vọng kết nối Á - Âu.

Có nhiều người Việt ở Hà Lan nói riêng và ở châu Âu nói chung mở cửa hàng bán lẻ thực phẩm châu Á. Nhưng thế hệ kế cận thường ngại nối nghiệp cha mẹ. Michael Đinh là ngoại lệ. Anh đang hợp lực cùng gia đình chuẩn bị mở siêu thị thứ hai tại Hà Lan, hướng đến mô hình “siêu thị châu Á hiện đại, bền vững và nhân văn”.

Michael Đinh từng làm việc bán thời gian ở cửa hàng châu Á mang tên C&C Asian Market của bố mẹ (mở từ năm 2016) trong thời gian theo học ngành Quản trị kinh doanh quốc tế tại Đại học VUA (Vrije Universiteit Amsterdam) giai đoạn 2019- 2023. Đó cũng là thời điểm Covid-19 bùng phát.

Anh nhận ra nấu ăn tại nhà là yếu tố cốt lõi và cũng là tương lai hứa hẹn của siêu thị kiểu này. Thêm thuận lợi nữa là Hà Lan đang có tương lai cho phát triển đồ ăn châu Á. Quán Á có nhiều rồi nhưng nấu ăn ở nhà và nấu ăn kiểu Á sau Covid-19 thành xu hướng mạnh hơn. Đối với Michael, đây là cơ hội để phát triển kinh doanh và phát triển cả bản thân.

Michael Đinh (ngoài cùng bên phải, hàng thứ hai) và các đồng nghiệp ở C&C Asian Market. Ảnh: NVCC

Tốt nghiệp Đại học, Michael không thử sức ở các công ty, tập đoàn lớn như những người gốc Việt trẻ khác mà làm việc toàn thời gian và tiếp quản ngay cửa hàng của bố mẹ.

Anh chia sẻ: “Dĩ nhiên, làm cho công ty lớn tôi sẽ có cơ hội phát triển hơn, trong khi công ty gia đình thì việc gì cũng đến tay mình, giờ giấc làm việc triền miên. Ví dụ điển hình là làm sao xâu chuỗi dữ liệu hợp lý cho hàng ngàn mặt hàng lắt nhắt. Bố mẹ tôi cũng như nhiều người Việt khác kinh doanh siêu thị hay quán ăn, tiệm móng thường chỉ dựa vào sự cố gắng, đức tính chịu thương chịu khó. Còn người phương Tây phải hiểu vấn đề kỹ họ mới dám làm. Ở Amsterdam có những quán bán đồ Việt giá cao, dựa trên phương châm chịu khó và dám làm sẽ làm được. Nhưng sau này có vấn đề gì về chính sách, cạnh tranh thì liệu có trụ được không?”.

Vậy kiến thức học ở trường có giúp gì Michael không? Cũng nhiều người hỏi anh câu này. Cậu chủ trẻ cười: “Chính tôi cũng tự hỏi câu đó. Những gì học có dùng vào việc bây giờ không? Các vấn đề ở siêu thị của mình còn quá nhỏ và đơn giản, chưa áp dụng được ngay chiến lược mình được học, và kết quả cũng chưa thấy ngay lập tức được. Nhưng tôi cũng nhìn rõ mong muốn của bố mẹ làm cho kiểu siêu thị này trở nên tốt hơn. Chúng tôi học cách tự lắp đèn, sắp xếp mặt hàng ở vị trí nào cho đẹp, gắn mác thế nào, thiết kế không gian hấp dẫn mời gọi ra sao. Tôi thuê nhân viên chuyên về truyền thông thương hiệu, quản lý dữ liệu, chuỗi cung ứng… Mục tiêu của tôi là xây dựng một thương hiệu đáng tin cậy cho ẩm thực châu Á từ chất lượng sản phẩm cho đến chăm sóc khách hàng. Muốn vậy phải làm điều cốt lõi trước: có sản phẩm tốt và phù hợp nhu cầu người tiêu dùng, dịch vụ nhanh và chính xác, quản lý từng mặt hàng hiệu quả, giảm tối đa lượng hàng hết hạn sử dụng và tiếp tục tìm hiểu kỹ thị trường...”.

Quy mô nhỏ nhưng siêu thị Á của Michael tạo được chương trình Loyalty card (thẻ tích điểm, ưu đãi dành cho khách hàng thường xuyên), lập web bán online, nhập nhiều mặt hàng, đặc biệt là sản phẩm chất lượng của Việt Nam vào phục vụ nhu cầu nấu ăn tại nhà của người bản địa.

Chàng trai gốc Việt trẻ này còn tham dự các hội chợ, sự kiện về bán lẻ để tìm nguồn hàng tốt: “Nhu cầu ăn đồ Việt ngày càng nhiều. Ví dụ gần đây có thêm mấy nhà hàng bán bún bò Huế ở xung quanh, thế là có nhiều khách vào siêu thị hỏi mua bún khô đúng kiểu để mang về nấu bún bò sao cho được ngon như ở nhà hàng. Về lâu dài, thành công trong kinh doanh, theo tôi, không phải chỉ là kiếm được tiền, mà còn là hiểu con người và hiểu chính mình. Hiện người trẻ đang ngại làm chủ trong ngành bán lẻ như tôi. Nhưng cứ làm đi, đừng ngại”.

LÂM VĂN