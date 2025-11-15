Trao 10 tỷ đồng giúp người dân Gia Lai khắc phục hậu quả bão số 13

Chiều tối 15-11, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng cùng đoàn công tác và nhà tài trợ đến thăm, trao kinh phí hỗ trợ người dân tỉnh Gia Lai bị thiệt hại do bão số 13.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng thăm hỏi, động viên người dân có nhà sập sau bão số 13

Theo UBND tỉnh Gia Lai, bão số 13 gây thiệt hại gần 6.000 tỷ đồng, mức cao nhất trong nhiều năm qua. Bão làm 2 người tử vong, nhiều người bị thương; hàng ngàn căn nhà hư hỏng, sập đổ; hệ thống điện, nước, giao thông bị tàn phá, chia cắt; hàng chục ngàn héc-ta cây trồng nông, lâm nghiệp bị hư hại, gãy đổ; gia súc, tàu thuyền, lồng bè của người dân cũng bị cuốn trôi, hư hỏng...

Ngay sau bão, chính quyền tỉnh cùng lực lượng cứu hộ đã khẩn trương hỗ trợ người dân dọn dẹp nhà cửa, dựng lại mái ấm, khôi phục hạ tầng thiết yếu và bảo đảm an sinh.

Tuy nhiên, thiệt hại quá lớn đòi hỏi sự chung tay của toàn xã hội để người dân sớm ổn định cuộc sống.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng cùng lãnh đạo tỉnh Gia Lai trao quà cho người dân bị thiệt hại nặng bởi bão số 13

hưởng ứng tinh thần “ai có gì giúp nấy” của Chính phủ, Công ty CP Thực phẩm dinh dưỡng Nutifood đã quyết định hỗ trợ 10 tỷ đồng giúp tỉnh Gia Lai khắc phục thiệt hại sau bão. Khoản hỗ trợ được Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tiếp nhận, phân bổ đến các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề.

Tại lễ trao quà, ông Lê Nguyên Hòa, Phó Chủ tịch HĐQT Nutifood chia sẻ với những thiệt hại, mất mát của người dân sau bão số 13. Ông kỳ vọng khoản hỗ trợ của tập thể doanh nghiệp sẽ góp phần san sẻ gánh nặng, giúp bà con tái thiết nhà cửa, khôi phục sinh kế và sớm ổn định cuộc sống.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng ghi nhận, biểu dương nghĩa cử tương thân tương ái của Nutifood; nhấn mạnh đây là hành động giàu trách nhiệm xã hội, thể hiện tinh thần đồng hành của doanh nghiệp với cộng đồng, đặc biệt trong thời điểm người dân đang chịu nhiều mất mát.

Phó Thủ tướng cùng các đại diện đoàn công tác, nhà tài trợ, lãnh đạo tỉnh Gia Lai chứng kiến lễ trao tiền ủng hộ

Phó thủ tướng đề nghị các cơ quan chức năng tỉnh Gia Lai phối hợp chặt chẽ để phân bổ nguồn hỗ trợ minh bạch, đúng đối tượng, bảo đảm người dân sớm ổn định đời sống.

Theo đại diện Nutifood, trong 25 năm hình thành, phát triển, công ty luôn xem trách nhiệm cộng đồng là giá trị cốt lõi, với nhiều chương trình an sinh bền vững. Mỗi năm, doanh nghiệp chi hơn 100 tỷ đồng cho các hoạt động cộng đồng. Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng cùng các đại diện tại lễ trao tiền ủng hộ người dân khắc phục hậu quả bão số 13

NGỌC OAI