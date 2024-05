Miền Bắc dịu mát, nền nhiệt giảm

Ảnh chụp vệ tinh lúc 7 giờ sáng 1-5, không khí lạnh đang di chuyển dần xuống khu vực Đông Bắc bộ

Người dân thông tin, tại huyện Tràng Định (tỉnh Lạng Sơn), sáng nay trời se lạnh (nhiệt độ 21 độ C). Những nơi lân cận cũng tương tự. Tại tỉnh Bắc Kạn trời mát sau một đêm nổi cơn dông, mưa rào kèm sấm sét.

Nhiều người dân cũng cho biết, đêm qua, ở các tỉnh như Hà Giang, Bắc Kạn, Yên Bái đã có mưa trên 50mm và vùng mưa rất hẹp. Theo số liệu của Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, đến 3 giờ ngày 1-5, lượng mưa tại Yên Phong (Hà Giang) là 60,4mm, Dương Quang (Bắc Kạn) 57,4mm…

Cơn dông kèm sấm sét xuất hiện ở Văn Chấn và Nghĩa Lộ (Yên Bái) tối 30-4. Ảnh: THU NGOÁC

Ở đồng bằng Bắc bộ chỉ có mưa rải rác. Một số nơi có mưa đá nhẹ (hạt đá chỉ bằng hạt bắp) và cơn mưa chỉ thoáng qua khoảng 3-5 phút rồi tạnh, như: Thanh Liêm (Hà Nam), Vân Đình (Thường Tín - Hà Nội), Khoái Châu (Hưng Yên)…

Nhiều người dân phát hiện mưa đá nhẹ tại huyện Khoái Châu (Hưng Yên). Ảnh: TỐ UYÊN

Mưa dông làm cây gãy đổ tối 30-4 tại huyện Khoái Châu (Hưng Yên). Ảnh: CTV

Trong khi đó, nhiều nơi ở Hà Nội vẫn chưa có mưa, nhiệt độ sáng nay là 25-27 độ C (dự báo nhiệt độ cao nhất buổi trưa khoảng 31 độ C).

Như vậy, nền nhiệt và cường độ nắng nóng ở miền Bắc đã giảm. Nhiều nơi chưa thực sự mát nhưng cũng không còn nắng nóng gay gắt như những ngày trước đó. Dự báo hôm nay và ngày mai, nhiệt độ tại miền Bắc tiếp tục giảm khoảng 10 độ C so với các ngày 27 đến 30-4. Mưa dông sẽ tiếp tục xuất hiện.

Hôm nay, riêng Sơn La, Điện Biên Phủ vẫn nắng và nóng 33-36 độ C. Theo cơ quan khí tượng, khu vực Hà Tĩnh – Phú Yên tiếp tục nắng nóng gay gắt 37-40 độ C, có nơi trên 41 độ C. Ngày mai 2-5, khu vực Hà Tĩnh - Phú Yên giảm khoảng 1-2 độ C nhưng sẽ trở lại nắng nóng gay gắt từ ngày 3 hoặc 4-5.

Tây Nguyên, Nam bộ hôm nay vẫn nắng nóng 35-38 độ C, một số nơi ở miền Đông có thể lên 39 độ C. Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia dự báo khoảng ngày 4 hoặc 5-5 thì Nam bộ và Tây Nguyên mới có mưa.

VĂN PHÚC