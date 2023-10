Miền Bắc đón không khí lạnh tăng cường, có nơi 16-18°C

Chiều 8-10, bộ phận không khí lạnh ở phía Bắc lục địa châu Á đang di chuyển về phía Nam. Cơ quan khí tượng nhận định, trên đất liền, khoảng đêm 9-10, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực phía Đông Bắc bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung bộ.

Do không khí lạnh lệch Đông nên khu vực Tây Bắc bộ chịu ảnh hưởng không khí lạnh chậm hơn so với Bắc Trung bộ. Khối không khí lạnh lần này sẽ gây ra gió Đông Bắc (gió lạnh) trong đất liền mạnh cấp 2-3; vùng ven biển cấp 3-4.

Theo dự báo, ở khu vực Bắc bộ và Bắc Trung bộ trời sẽ lạnh về đêm và sáng. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở Bắc bộ và Bắc Trung bộ phổ biến trong khoảng 21-24oC, riêng khu vực vùng núi Bắc bộ phổ biến 18-21oC, vùng núi cao hơn có nơi dưới 16oC.

Trên biển, từ gần sáng 10-10, vịnh Bắc bộ sẽ có gió Đông Bắc mạnh lên cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao 2-3m, biển động. Các chuyên gia khí tượng nhận định, không khí lạnh ở phía Bắc xuống sẽ khiến cơn bão số 4 suy yếu nhanh, nhưng hướng di chuyển sẽ phức tạp hơn.

Cập nhật thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái, đến tối qua 7-10, ở địa phương này có thêm một vụ thương vong do mưa lũ. Nạn nhân là cháu Hoàng Thùy Tr. (sinh năm 2011, sống cùng ông nội tại thôn Làng Quạch, xã Ngòi A, huyện Văn Yên (tỉnh Yên Bái), tử vong khi tới nhà bác (là ông Hà Văn Mai, sống cùng thôn) để tập múa. Do ảnh hưởng của mưa lớn, taluy phía sau nhà bất ngờ bị sạt xuống làm sập tường khiến cháu Hoàng Thùy T. bị đè tử vong.

Như vậy, đến thời điểm này, trên địa bàn huyện Văn Yên (Yên Bái) có 3 nạn nhân tử vong do ảnh hưởng mưa lũ ngày 7-10.

Cùng ngày 7-10, tại tỉnh Lào Cai, lực lượng tìm kiếm cứu nạn của thị xã Sa Pa đã tìm thấy một thi thể nạn nhân tại khu vực lòng hồ thủy điện Nậm Sài, xã Liên Minh. Chính quyền địa phương và người nhà đã xác định danh tính thi thể nạn nhân là ông Tẩn Vần Phấu, dân tộc Dao, sinh năm 1979, ở thôn Nậm Cang, xã Liên Minh. Nạn nhân được xác định mất tích trong trận mưa lớn xảy ra trên địa bàn thị xã Sa Pa vào đêm 12 đến sáng 13-9 vừa qua.

Như vậy, trận lũ ống trên địa bàn xã Liên Minh (thị xã Sa Pa) làm 7 người tử vong, 6 người bị thương. Hiện trên địa bàn tỉnh Lào Cai vẫn còn nạn nhân cuối cùng bị mất tích trong đợt mưa lũ đêm 12 đến sáng 13-9 chưa được tìm thấy là ông Lý Phủ Nhàn, trú tại xã Phìn Ngan, huyện Bát Xát.