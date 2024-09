Miền Bắc mát lạnh, miền Nam và miền Trung mưa nhiều

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cho biết, trong ngày 21-9, nhiều khu vực gồm: Bắc Trung bộ, Nam Trung bộ, Tây Nguyên và Nam bộ đã có mưa rào kèm dông, có nơi mưa to.

Mưa kéo dài cả ngày ở TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Ảnh: QUỐC ANH

Một số địa phương ghi nhận lượng mưa cao, như Tân An (Long An) 78,2mm, Chợ Bưng (Tiền Giang) 68,4mm, Nhà Bè (TPHCM) 53,6mm.

Dự báo từ chiều tối 21-9 đến 23-9, mưa vừa và mưa to tiếp tục xuất hiện tại nhiều khu vực trên cả nước. Trung du và đồng bằng Bắc bộ, tỉnh Hòa Bình có lượng mưa 40-70mm, có nơi vượt 100mm. Bắc Trung bộ và Quảng Bình sẽ hứng chịu những trận mưa lớn hơn, khoảng 60-120mm, có nơi trên 200mm. Tại Trung Trung bộ và Nam Trung bộ, Tây Nguyên và Nam bộ, mưa rào và dông rải rác cũng diễn ra, lượng mưa dao động 10-30mm, có nơi trên 60mm, tập trung vào chiều tối và đêm.

Thông tin về tình hình khối không khí lạnh, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cho biết, đêm 21-9, bộ phận không khí lạnh từ phía Bắc di chuyển tới khu vực Đông Bắc bộ và lan sang Tây Bắc bộ, Bắc Trung bộ vào ngày 22 đến 23-9. Gió Đông Bắc sẽ xuất hiện, với cường độ từ cấp 3 đến cấp 5 ở vùng ven biển. Bắc bộ và Thanh Hóa sẽ chuyển mát, vùng núi trở lạnh, nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, có nơi dưới 19 độ C. Riêng khu vực Hà Nội, trời chuyển mát, nhiệt độ dao động 21-23 độ C.

PHÚC VĂN