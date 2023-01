Miền Trung vào đợt mưa rất lớn, kéo dài

Tối 2-1, Trung tâm Dự báo khí tượng – thủy văn quốc gia có thông tin cảnh báo, ở khu vực từ Nghệ An đến Khánh Hòa đã có mưa, mưa rào, cục bộ có mưa vừa.

Các dữ liệu quan trắc cho thấy, đêm 2-1 và ngày 3-1, từ Quảng Bình đến Khánh Hòa tiếp tục có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa to. Tuy nhiên, tâm điểm đợt mưa là từ ngày 5 đến 7-1. Theo đó, từ Quảng Bình đến Khánh Hòa (và mở rộng lên khu vực Tây Nguyên) có khả năng xuất hiện một đợt mưa vừa, mưa to trên diện rộng.

Các chuyên gia khí tượng đề nghị người dân ở miền Trung sắp xếp kế hoạch sản xuất, đi lại để tránh thiệt hại do đợt mưa lớn này, đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại vùng núi và ngập úng tại khu vực trũng, thấp.

Đồng thời, cơ quan dự báo khí tượng cũng cho biết, trong tháng 1-2023, xu thế nhiệt độ trung bình tại Bắc bộ, Bắc Trung bộ phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm khoảng 0,5oC; riêng tại Đông Bắc bộ cao hơn từ 0,5-1oC so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ, các khu vực khác phổ biến thấp hơn khoảng 0,5oC.

Trong tháng 1-2023, khả năng không khí lạnh hoạt động có cường độ yếu hơn so với trung bình, nhưng rét đậm, rét hại vẫn có khả năng xảy ra và tập trung chủ yếu ở các tỉnh thuộc vùng núi và trung du Bắc bộ.

Theo các chuyên gia khí tượng, điều này cho thấy, có thể Tết Nguyên đán năm nay không quá lạnh ở miền Bắc và ấm nóng ở miền Nam nước ta.

Cùng với đó, rãnh áp thấp xích đạo vẫn có khả năng gây mưa trái mùa tại các tỉnh phía Nam, đồng thời vẫn còn nguy cơ xuất hiện xoáy thuận nhiệt đới trên khu vực phía Nam Biển Đông.