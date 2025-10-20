Mô hình trường học không điện thoại: Học sinh tăng cường giao tiếp, chăm vào thư viện

Đã có nhiều trường thực hiện mô hình trường học không điện thoại di động (ĐTDĐ) từ hàng chục năm qua. Dự kiến mô hình sẽ được mở rộng, sau khi Sở GD-ĐT TPHCM thí điểm quy định học sinh không dùng ĐTDĐ trong giờ chơi tại 16 trường học từ ngày 10-10-2025.

Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai (phường Rạch Dừa) tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi để học sinh tăng kết nối trực tiếp, từ bỏ thói quen sử dụng điện thoại vào giờ chơi. Ảnh: KHÁNH CHI

Mô hình đã thực hiện hiệu quả

Từ 10 năm trước, Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai (phường Rạch Dừa) đã chủ động triển khai mô hình “trường học không điện thoại”. Vào giờ chơi, nhà trường tổ chức nhiều hoạt động đa dạng như: trò chơi dân gian, đọc sách, bóng rổ, cầu lông, âm nhạc và các góc sinh hoạt “mở” để học sinh giao lưu, thư giãn. Bận rộn với hoạt động đúng sở thích, năng khiếu nên học sinh không còn thời gian trống nghĩ đến việc sử dụng ĐTDĐ.

Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai (phường Rạch Dừa) Nguyễn Thị Thanh Xuân nhận xét, không sử dụng ĐTDĐ, học sinh tập trung hơn trong học tập, tương tác trực tiếp nhiều hơn. Đặc biệt, tình trạng vi phạm nội quy, sử dụng mạng xã hội sai mục đích giảm rõ rệt, tỷ lệ vi phạm nội quy trong nhà trường giảm 40%.

Nhà trường sẽ tiếp tục duy trì quy định học sinh không sử dụng ĐTDĐ trong khuôn viên trường, tuy nhiên nghiên cứu cho phép sử dụng có kiểm soát của giáo viên trong một số hoạt động học tập theo định hướng chuyển đổi số cần dùng đến thiết bị điện tử.

Chia sẻ quan điểm về việc thí điểm học sinh không sử dụng ĐTDĐ, thiết bị điện tử trong giờ chơi, thầy Nguyễn Đức Trung, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Khuyến (phường Phước Thắng), cho rằng, việc này sẽ giúp học sinh tăng cường giao tiếp, chia sẻ với bạn bè, thầy cô, đồng thời khuyến khích các em tham gia các hoạt động bổ ích theo sở thích cá nhân. Qua đó, học sinh hạn chế lệ thuộc vào ĐTDĐ và các thiết bị thông minh, giảm tối đa ảnh hưởng tiêu cực từ môi trường mạng internet.

Thí điểm để nhân rộng

Là một trong 16 trường được chọn thí điểm, Trường THPT Nguyễn Thái Bình (phường Tân Hòa) đã xây dựng kế hoạch tổ chức nhiều hoạt động cho học sinh trong giờ chơi, giúp các em rời xa thói quen sử dụng ĐTDĐ.

Hiệu trưởng Đoàn Thị Thu Hoài cho biết, nhà trường bố trí các khu vực riêng cho từng hoạt động như: khu thể dục thể thao (bóng rổ, cầu lông, đá cầu) và khu câu lạc bộ văn nghệ (đàn guitar, trống). Những học sinh không thích hoạt động ngoài trời thì có thể vào thư viện đọc sách, báo.

Học sinh nội trú Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai (phường Rạch Dừa, TPHCM) hạn chế dùng ĐTDĐ, tham gia nhiều hơn các hoạt động thể thao sau giờ học. Ảnh: KHÁNH CHI

Tương tự, tại Trường THPT An Lạc (phường An Lạc), nhà trường đã trang bị thêm ghế ngồi thấp phục vụ học sinh chơi cờ tướng, cờ vua, đọc sách… Trường cũng dự kiến tổ chức các giải thi đấu thể dục thể thao hoặc văn nghệ để tạo sức hút cho học sinh tham gia các sân chơi mới.

“Khi tham gia hoạt động do nhà trường tổ chức trong giờ ra chơi, em cảm thấy thời gian ở trường trở nên ý nghĩa. Những trò chơi thể thao, hoạt động văn nghệ hay tham gia các câu lạc bộ giúp em thư giãn sau những tiết học căng thẳng, đồng thời rèn luyện sức khỏe và kỹ năng làm việc nhóm. Em nhận ra rằng việc không sử dụng ĐTDĐ vào giờ ra chơi mang lại nhiều điều tích cực, có thêm cơ hội cảm nhận niềm vui giản dị, chân thật từ cuộc sống học đường”, em Nguyễn Thị Thúy An (lớp 12A13, Trường THPT An Lạc) bày tỏ.

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên Phú Giáo (xã Phú Giáo) là một trong 16 cơ sở giáo dục quy định học viên không sử dụng ĐTDĐ trong giờ chơi.

Ông Trần Trung, Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên Phú Giáo, thông tin, để tạo sân chơi cho học viên vào giờ chơi, trung tâm đã xây dựng sân bóng rổ, cầu lông, bi sắt giúp các em vận động ngoài trời, tái tạo năng lượng trong thời gian nghỉ giữa các tiết học. Cùng với đó, trung tâm tăng cường các hoạt động nhắc nhở, vận động học viên chấp hành quy định không sử dụng ĐTDĐ.

Với cách làm khác, Trường THPT Trịnh Hoài Đức (phường Thuận An) tổ chức hoạt động tập thể dục giữa giờ trên nền nhạc sôi động, xây dựng các khu vực tiểu cảnh, Không gian văn hóa Hồ Chí Minh, tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ thể thao và biểu diễn âm nhạc để thu hút học sinh tham gia vào giờ chơi.

Triển khai mở rộng thí điểm mô hình “trường học không điện thoại”, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM Huỳnh Lê Như Trang yêu cầu, mỗi trường học dựa vào điều kiện cơ sở vật chất, nhu cầu chính đáng của phụ huynh và học sinh để bổ sung các hoạt động phù hợp, có thể thực hiện hạn chế ĐTDĐ theo lộ trình.

Dự kiến trong tháng 12-2025, Sở GD-ĐT TPHCM sẽ tổ chức sơ kết, rút kinh nghiệm việc thí điểm trước khi triển khai rộng rãi tại tất cả trường học từ học kỳ 2 năm học 2025-2026.

Trong giai đoạn thí điểm từ tháng 10-2025 đến tháng 1-2026, 16 trường học được lựa chọn đại diện cho 16 cụm chuyên môn. Trong đó, có 5 trường THCS, 7 trường THPT, 1 trường phổ thông nhiều cấp học, 2 trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên và 1 trung tâm giáo dục thường xuyên. Tổng số học sinh tham gia thí điểm khoảng 30.000 em. Các nội dung triển khai gồm: phổ biến, tuyên truyền chủ trương đến cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh và phụ huynh; khảo sát nhu cầu của học sinh về các hoạt động các em mong muốn được tham gia trong giờ chơi; xây dựng môi trường học đường lành mạnh, hạn chế sử dụng ĐTDĐ; ban hành nội quy, quy trình quản lý ĐTDĐ của học sinh; triển khai thí điểm học sinh không sử dụng ĐTDĐ khi đảm bảo các điều kiện theo yêu cầu.

THU TÂM - KHÁNH CHI - CAO SƠN