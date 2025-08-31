Mưa đỏ cán mốc 300 tỷ đồng nhanh nhất năm 2025

Chỉ sau 9 ngày công chiếu chính thức, bộ phim " Mưa đỏ" đã lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu ở dòng phim lịch sử, chiến tranh cách mạng khi thu về 300 tỷ đồng.

Tính đến 8 giờ sáng ngày 31-8, theo chuyên trang phòng vé độc lập Box Office Vietnam, Mưa đỏ đạt mốc doanh thu hơn 305 tỷ đồng.

Doanh thu hơn 300 tỷ đồng vô cùng ấn tượng của "Mưa đỏ". Nguồn: Box Office Vietnam

Đặc biệt, phim vẫn tiếp tục giữ vững vị thế top 1 doanh thu theo ngày khi đã bán ra 290.117 vé với số lượng suất chiếu rất cao 5.253 suất, đạt doanh thu hơn 27 tỷ đồng.

Cũng theo thống kê của Box Office Vietnam, trong ngày 30-8, Mưa đỏ đã xác lập kỷ lục thu được hơn 40 tỷ/ngày.

Trước đó, chỉ có Mai và Bộ tứ báo thủ tạo ra doanh thu trong 1 ngày đạt trên 40 tỷ đồng. Kỷ lục doanh thu cao nhất 1 ngày của điện ảnh Việt do Mai xác lập, đạt 43,9 tỷ đồng vào ngày 14-2-2024.

Nếu tính việc đạt cột mốc doanh thu 300 tỷ đồng, Mưa đỏ hiện chỉ đứng sau Mai của Trấn Thành (8 ngày). Trước đó, 4 bộ phim đạt mốc doanh thu này đều phải mất hơn 10 ngày, gồm: Lật mặt 7: Một điều ước của Lý Hải (hơn 10 ngày), Nhà bà Nữ (11 ngày), Bộ tứ báo thủ (12 ngày) và Bố già (15 ngày).

Phim vững vàng vị trí số 1 bảng xếp hạng doanh thu trong ngày 31-8. Nguồn: Box Office Vietnam

Với thành tích phòng vé hiện tại, Mưa đỏ chắc chắn sẽ vượt doanh thu của Bộ tứ báo thủ (332 tỷ đồng) để vươn lên vị trí số 1 trên bảng xếp hạng các phim Việt có doanh thu cao nhất trong lịch sử. Nhiều khán giả cũng chờ đợi phim có vượt qua các kỷ lục của Nhà bà nữ (475 tỷ đồng), Lật mặt 7: Một điều ước (483 tỷ đồng) và Mai (551 tỷ đồng). Tuy nhiên, khả năng phim chạm mốc doanh thu 400 tỷ đồng trong những ngày tới là hoàn toàn khả thi.

Mưa đỏ hiện đang hoàn toàn áp đảo các bộ phim còn lại đang chiếu tại rạp.

"Mưa đỏ" tạo nên "bão phòng vé" dịp l ễ 2-9 này. Ảnh: ĐPCCC

HẢI DUY