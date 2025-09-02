Vượt mốc 400 tỷ đồng, Mưa đỏ lập kỷ lục kép

Sau hơn 11 ngày công chiếu, bộ phim Mưa đỏ đã chính thức vượt mốc doanh thu 400 tỷ đồng để trở thành phim Việt có doanh thu cao nhất năm 2025, đồng thời lập kỷ lục phim có doanh thu cao nhất trong một ngày.

Theo thống kê của chuyên trang phòng vé độc lập Box Office Vietnam, tính đến 7 giờ sáng ngày 2-9, Mưa đỏ đã chính thức vượt mốc doanh thu 400 tỷ đồng. Tác phẩm của đạo diễn Đặng Thái Huyền cũng cán mốc này nhanh nhất lịch sử phim Việt, vượt qua Mai - bộ phim từng chạm mốc 400 tỷ đồng sau gần 12 ngày công chiếu.

Mưa đỏ đã chính thức vượt mốc doanh thu 400 tỷ đồng nhanh nhất lịch sử điện ảnh Việt. Nguồn: Box Office Vietnam

Mưa đỏ hiện vẫn giữ vững vị thế số 1 trên bảng xếp hạng doanh thu trong ngày với hơn 25 tỷ đồng cùng 257.455 vé bán ra và 5.560 suất chiếu.

Trước đó, theo Box Office Vietnam trong 3 ngày cuối tuần từ 29 đến 31-8, Mưa đỏ cũng đạt doanh thu cao kỷ lục hơn 122 tỷ đồng. Đặc biệt đến chiều tối 31-8, phim đã vượt qua Bộ tứ báo thủ để trở thành bộ phim ăn khách nhất 2025.

Đồng thời, tác phẩm cũng vượt qua Mai để trở thành phim điện ảnh có doanh thu trong ngày cao nhất, thu về hơn 47 tỷ đồng với gần nửa triệu vé được bán ra, tỷ lệ lấp đầy đạt hơn 68.33%. Trước đó, Mai từng xác lập kỷ lục doanh thu 43,9 tỷ đồng trong ngày 14-2-2024.

Ngay sau đó, trong ngày 1-9, Mưa đỏ đã tự phá kỷ lục của chính mình khi trở thành phim Việt đầu tiên đạt mốc doanh thu hơn 50 tỷ đồng (cụ thể khoảng 54,5 tỷ đồng) trong 1 ngày với hơn nửa triệu vé được bán ra.

Không chỉ tại 2 thành phố lớn là Hà Nội và TPHCM, bộ phim đã tạo nên cơn sốt “cháy vé” tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Ê-kíp đoàn phim Mưa đỏ giao lưu cùng khán giả tại Hà Nội. Ảnh: Facebook diễn viên Hiếu Nguyễn

Với đà tăng trưởng như hiện tại, trong ngày 2-9, Mưa đỏ sẽ vượt qua bộ phim Bố già (427 tỷ đồng) để nắm giữ vị trí số 4 trên bảng xếp hạng các phim Việt có doanh thu cao nhất lịch sử điện ảnh Việt.

Nhiều chuyên gia trong ngành dự đoán, phim sẽ vượt qua các kỷ lục của Nhà bà Nữ (475 tỷ đồng) và Lật mặt 7: Một điều ước (483 tỷ đồng) và thậm chí soán ngôi của Mai (551 tỷ đồng) để trở thành phim Việt có doanh thu cao nhất lịch sử điện ảnh Việt.

VĂN TUẤN