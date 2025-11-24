Mưa ở Trung bộ giảm dần từ ngày 25-1

Từ chiều tối 24-11, miền Bắc đón không khí lạnh. Từ ngày 25-11, Trung bộ giảm mưa.

Ảnh mây vệ tinh lúc 7 giờ 40 phút ngày 24-11. Nguồn: Z.E

Sáng 24-11, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, thông tin, mưa tại Trung bộ vẫn tiếp diễn nhưng phạm vi thu hẹp ở Trung Trung bộ và cường độ giảm so với đợt mưa lớn từ ngày 16 đến 22-11. Tại khu vực Nam Trung bộ, mưa đã giảm, giúp các địa phương có điều kiện khắc phục hậu quả.

Trong 24 giờ qua, dữ liệu của mạng lưới trạm quan trắc ở Trung bộ cho thấy, mưa chủ yếu tại TP Huế, TP Đà Nẵng, phía Đông tỉnh Quảng Ngãi, lưu lượng mưa chủ yếu từ 30-50mm.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, từ sáng sớm đến hết đêm 24-11, khu vực TP Huế, TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục mưa với lưu lượng 30-60mm, có nơi trên 120mm. Trong ngày và đêm 24-11, phía Đông tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk và Bắc Khánh Hòa mưa rải rác với lưu lượng 10-30mm, có nơi vượt 60mm.

Cơ quan dự báo cho biết từ chiều và đêm 25-11, mưa lớn tại Trung bộ có xu hướng giảm.

Ở phía Bắc nước ta, theo thông tin của cơ quan khí tượng, bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang di chuyển xuống phía Nam.

Trên đất liền, khoảng chiều và đêm 24-11, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc bộ và Bắc Trung bộ, sau đó lan đến Tây Bắc bộ và Trung Trung bộ. Gió Đông Bắc trên đất liền mạnh cấp 3-4, vùng ven biển mạnh cấp 4-5.

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cho biết, khu vực Bắc bộ và Bắc Trung bộ đợt này phổ biến không mưa, từ ngày 25-11 trời rét, vùng núi cao có nơi rét đậm (nhiệt độ thấp nhất phổ biến 12-15 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C). Khu vực Hà Nội phổ biến không mưa, từ ngày 25-11 trời rét, nhiệt độ thấp nhất 13-15 độ C.

PHÚC VĂN