Mỹ và Ukraine đàm phán tại Florida

Theo tờ Kyiv Independent, các phái đoàn đàm phán của Mỹ và Ukraine đã gặp gỡ tại bang Florida vào ngày 21-3.

Mục tiêu chính của cuộc tiếp xúc là tìm cách khôi phục tiến trình thương lượng vốn đang bị đình trệ, hướng tới chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hơn 4 năm qua.

Tổng thống Volodymyr Zelensky xác nhận phái đoàn Ukraine hiện đang có mặt tại Mỹ để thực hiện các phiên thảo luận chuyên sâu. Hai bên đã làm việc ngày 21-3 và dự kiến sẽ tiếp tục chương trình nghị sự trong ngày 22-3.

Truyền thông Ukraine cho biết thành phần tham dự phía Washington bao gồm Đặc phái viên Steve Witkoff và ông Jared Kushner. Về phía Kiev, dẫn đầu phái đoàn là Thư ký Hội đồng An ninh Rustem Umerov cùng trợ lý cấp cao Kyrylo Budanov.

Trong khi đó, trên trang mạng xã hội X, Đặc phái viên Steve Witkoff khẳng định cuộc đối thoại diễn ra trong bầu không khí xây dựng. Các nội dung thảo luận tập trung vào việc thu hẹp khoảng cách và giải quyết những bất đồng còn tồn tại để tiến gần hơn đến một thỏa thuận hòa bình toàn diện.

Ông Steve Witkoff cũng khẳng định phía Mỹ đánh giá cao cam kết của các bên trong việc xử lý các vấn đề tồn đọng, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của nỗ lực này đối với sự ổn định chung của toàn cầu.

PHƯƠNG NAM