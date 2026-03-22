Theo cơ quan khí tượng - thủy văn, thời tiết chủ đạo ở Nam bộ từ nay đến cuối tháng 3 tiếp tục nhiều nắng, nhiệt độ 33-35 độ C. Tháng 4, nắng nóng mạnh hơn.

Nam bộ trong mùa nắng nóng. Ảnh minh họa

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, từ ngày 22 đến 31-3, thời tiết ở Nam bộ phổ biến trạng thái ngày nắng, chiều tối và đêm có thể mưa rào cục bộ trong thời gian ngắn. Trong đó, miền Đông Nam bộ tiếp tục nắng nóng.

Tại TPHCM, theo các mô hình dự báo quốc tế như ECMWF (châu Âu), AccuWeather (Hoa Kỳ) và Ventusky (châu Âu), thời tiết từ nay đến cuối tháng 3 duy trì trạng thái nắng là chủ đạo; xác suất mưa nhìn chung thấp. Một số mô hình cho thấy nếu có mưa sẽ chủ yếu tập trung vào chiều tối và đêm với thời gian ngắn.

Nhiệt độ cao nhất phổ biến tại TPHCM trong khoảng 33-35 độ C, một số ngày có thể đạt khoảng 35-36 độ C. Các mô hình quốc tế cũng nhận định chuỗi ngày nắng nóng tại TPHCM có thể kéo dài liên tục nhiều ngày, kèm theo cảm giác oi bức do độ ẩm cao.

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cho biết, bước sang tháng 4, Nam bộ có khả năng bắt đầu giai đoạn nắng nóng gia tăng trên diện rộng. Phạm vi các điểm xảy ra nắng nóng có xu hướng mở rộng dần từ Đông Nam bộ sang các khu vực khác trong vùng.

PHÚC VĂN