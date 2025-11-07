Xã hội

Nam giới có 2 con đẻ, vợ qua đời mới được ưu tiên mua nhà xã hội

SGGPO

Ngày 7-11, Bộ Y tế đã có cuộc gặp mặt báo chí để cung cấp một số thông tin liên quan tới dự án Luật Dân số.

Thông tin tới báo chí, ông Lê Thanh Dũng, Cục trưởng Cục Dân số cho biết, đến nay chưa có quốc gia nào trên thế giới có Luật Dân số, Việt Nam là quốc gia đầu tiên xây dựng dự luật này.

"Luật Dân số không thể bao phủ hết được mong muốn của hơn 100 triệu người dân, nhưng hướng tới đáp ứng tối đa được nhu cầu của người dân", ông Lê Thanh Dũng chia sẻ và cho biết trong dự thảo luật đã có nhiều chính sách nhằm duy trì mức sinh thay thế, thích ứng với tốc độ già hóa dân số rất nhanh ở nước ta.

4.jpg
Ông Lê Thanh Dũng, Cục trưởng Cục Dân số tại buổi gặp gỡ báo chí

Làm rõ thêm về một số đề xuất, quy định trong dự án luật, lãnh đạo Cục Dân số cho biết, trước đó dự luật quy định phụ nữ sinh đủ 2 con hoặc nam giới có 2 con đẻ mà không có vợ hoặc vợ đã qua đời, được ưu tiên hưởng chính sách nhà ở xã hội nhằm giảm gánh nặng về nhà ở để tập trung chăm sóc, nuôi dạy con cái.

Tuy nhiên, sau đó nhiều ý kiến tranh luận về vấn đề này, không ít người dân cho rằng vẫn có kẽ hở khi "nam giới ly hôn để mua nhà xã hội rồi kết hôn lại". Do đó, để luật được ban hành không còn khoảng trống pháp lý, dự thảo mới nhất được chỉnh sửa đã quy định "nam giới có 2 con đẻ, vợ qua đời mới được ưu tiên mua nhà xã hội”. Đối với nam giới có 2 con đẻ mà không có vợ sẽ không được đề xuất ưu tiên như trước đó để đảm bảo các khoảng trống pháp lý liên quan.

Tin liên quan
NGUYỄN QUỐC

Từ khóa

Cục Dân số Lê Thanh Dũng Luật Dân số Con đẻ Dự luật Nhà ở xã hội Nam giới Dự thảo Luật Kẽ hở Có vợ

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn