Hàng không Việt Nam thể hiện khát vọng lớn trong Triển lãm Thành tựu kinh tế - xã hội

Ngày 27-8, Bộ Xây dựng cho biết, tại Triển lãm Thành tựu kinh tế - xã hội nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9, thành tựu của ngành được trưng bày tại 2 phân khu “Kiến tạo phát triển” và “Khát vọng bầu trời”. Điểm nhấn sẽ là mô hình thực tế 4 chiếc máy bay, trong đó có 1 máy bay từng được sử dụng làm chuyên cơ phục vụ Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Máy bay IL-14 từng được sử dụng làm chuyên cơ phục vụ Chủ tịch Hồ Chí Minh

Phân khu “Kiến tạo phát triển” có chủ đề “Kiến tạo - Kết nối - Vươn mình” có diện tích 480m2, lấy biểu tượng cây cầu dây văng minh họa cho cầu: Rạch Miễu, Mỹ Thuận, Bãi Cháy, Nhật Tân…, thể hiện trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ, kỹ sư, người lao động ngành xây dựng Việt Nam.

Khu vực triển lãm trong nhà của Bộ Xây dựng

Phân khu này sẽ bố trí thành 6 không gian riêng, giới thiệu các thành tựu tiêu biểu, nổi bật của ngành trên các lĩnh vực như: xây dựng dân dụng, công nghiệp, phát triển hạ tầng, giao thông, quy hoạch, kiến trúc, phát triển đô thị, nhà ở, vật liệu xây dựng… Không gian triển lãm được thiết kế mở, kết hợp giữa mô hình vật lý và công nghệ số, thực tế ảo, mang đến trải nghiệm đa tầng, tăng tương tác cho người xem.

Phân khu triển lãm thứ 2 mang chủ đề “Khát vọng bầu trời” có diện tích khoảng 10.000m2. Trong đó, khu vực nhà giàn khoảng 5.000m2 giới thiệu, trưng bày những thành tựu của ngành hàng không dân dụng Việt Nam qua 80 năm. Có 10 doanh nghiệp hàng không tham gia triển lãm, thể hiện hình ảnh dây chuyền phục vụ tại 1 cảng hàng không (từ khâu check-in, kiểm soát an ninh, cửa ra máy bay và các không gian phục vụ công cộng tại nhà ga…).

Các doanh nghiệp trưng bày mô hình, trang thiết bị hiện đại của ngành hàng không

Các doanh nghiệp sẽ trưng bày mô hình, trang thiết bị hiện đại của ngành hàng không kết hợp những sản phẩm trải nghiệm cho du khách như buồng lái giả định, mô hình mô phỏng đài kiểm soát không lưu, công nghệ trải nghiệm máy quét 3D Avatar Booth, cho phép người tham gia thay đổi trang phục, lựa chọn bối cảnh và in ảnh lưu niệm tại chỗ; các robot lễ tân (nhân lực AI) có hình thể vật lý hỗ trợ hội thoại trực tiếp bằng nhiều thứ tiếng...

Khu vực ngoài trời sẽ trưng bày 4 mô hình máy bay thực tế, đại diện cho từng giai đoạn hình thành phát triển của ngành hàng không Việt Nam, bao gồm: 1 máy bay IL-14 từng được sử dụng làm chuyên cơ phục vụ Chủ tịch Hồ Chí Minh; 1 máy bay Airbus A320 thể hiện khả năng làm chủ công nghệ, khai thác, bảo dưỡng các loại máy bay hiện đại thế hệ mới; 1 máy bay hạng nhẹ TP-150 do doanh nghiệp Việt Nam thiết kế, sản xuất; 1 máy bay trực thăng của Binh đoàn 18 phục vụ nhiệm vụ quốc phòng và các hoạt động phục vụ kinh tế - xã hội, tìm kiếm cứu nạn…

BÍCH QUYÊN