Nghiêm trang lễ chào cờ đầu năm mới tại đất mũi Ba Làng An, Quảng Ngãi

Tại buổi lễ chào cờ đón chào năm mới 2024, Thượng tá Lê Mỹ Sơn, Phó Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi, điều hành lễ chào cờ, hát Quốc ca và nghi lễ thượng cờ tại Trạm đèn biển Ba Làng An.

Lá cờ đỏ sao vàng tại Lễ chào cờ đầu năm 2024. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Cán bộ, chiến sĩ, nhân dân tham dự lễ chào cờ tại trạm đèn biển Ba Làng An. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Tiến Dũng, Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Quảng Ngãi, khái quát lịch sử vùng đất mũi Ba Làng An. Vùng đất này được hình thành từ 3 ngôi làng là An Hải, An Vĩnh, An Kỳ, theo các tài liệu chính sử ghi nhận, chính cư dân vùng Ba Làng An là người đã khai phá và hình thành nên lớp cư dân Việt đầu tiên trên đảo Lý Sơn. Các địa danh An Hải, An Vĩnh, An Bình trên đảo Lý Sơn chính là xuất phát từ địa danh của mũi Ba Làng An. Dấu tích của đội Hoàng Sa tại mũi đất này là địa danh Vườn Đồn (thôn An Vĩnh, xã Tịnh Kỳ), nơi xuất quân của đội Hoàng Sa. Vườn đồn, nay là Đồn Biên phòng Sa Kỳ đóng chân. Cách đó vài trăm mét là dấu tích của miếu Hoàng Sa, nơi đội Hoàng Sa làm lễ tế thần Nam Hải trước khi ra khơi.

Nghi lễ chào cờ, hát Quốc gia trong ngày đầu năm mới. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Các đợt khai quật khảo cổ năm 1978 và 2002, tại đây đã phát hiện dấu tích quan trọng về lớp cư dân tiền Sa Huỳnh cư trú, vùng biển Bình Châu còn chứa đựng nhiều con tàu cổ đắm dưới lòng biển sâu.

Lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên trạm đèn biển Ba Làng An. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Chiến sĩ biên phòng thực hiện nghi lễ thượng cờ. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Mũi Ba Làng An còn là danh lam thắng cảnh, nơi có miệng núi lửa đã ngưng hoạt động khoảng 30m2, nhiều vách đá trầm tích với ngọn hải đăng tuyệt đẹp cao 36,4m, 80 bậc thang có vai trò quan trọng trong kiểm soát biển và cứu hộ hàng hải, đồng thời là điểm đất liền gần nhất đến quần đảo Hoàng Sa, Việt Nam.

Ảnh: NGUYỄN TRANG

Rất đông người dân các xã đã về Trạm đèn biển Ba Làng An tham dự sự kiện quan trọng đầu năm. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Lễ chào cờ đón chào năm mới 2024 có ý nghĩa hết sức quan trọng, nhằm giáo dục lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc, nêu cao ý chí tự lực, tự cường, tự chủ của cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên thanh niên và nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước, hướng về biển đảo, Hoàng Sa, Trường Sa, vùng trời thiêng liêng Tổ Quốc.

Chương trình có nhiều tiết mục đón chào năm mới 2024. Ảnh: NGUYỄN TRANG

NGUYỄN TRANG