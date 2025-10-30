Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà: Quảng Ngãi cần “vẽ lại sơ đồ thiên tai” để ứng phó hiệu quả, bền vững

Tại buổi làm việc với tỉnh Quảng Ngãi chiều 30-10, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhận định đợt mưa do hoàn lưu bão số 12 vừa qua có tính lịch sử, vượt kỷ lục mưa lớn tại Việt Nam. Ông đề nghị địa phương cùng các bộ, ngành sớm đánh giá lại toàn diện nguy cơ thiên tai, xác định vùng rủi ro để cập nhật phương án ứng phó phù hợp thực tiễn, bảo đảm an toàn cho người dân.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà kiểm tra, chỉ đạo tại hiện trường

Quảng Ngãi cần hỗ trợ khẩn cấp 900 tỷ đồng

Báo cáo tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Giang cho biết, từ ngày 25 đến 29-10, trên địa bàn xảy ra mưa rất to, có nơi vượt 1.000mm, gây ngập lụt và sạt lở nghiêm trọng. Toàn tỉnh có hơn 5.200 nhà bị ngập, hơn 3.600 người sơ tán, 2 người tử vong, nhiều công trình, đường sá hư hỏng nặng. Ước thiệt hại ban đầu trên 314 tỷ đồng.

Quang cảnh buổi làm việc

Chính phủ đã hỗ trợ bước đầu 100 tỷ đồng. Tuy nhiên, do thiệt hại lan rộng và nhu cầu cấp bách, tỉnh đề xuất Trung ương hỗ trợ bổ sung 900 tỷ đồng để khắc phục hậu quả, cùng hàng hóa cứu trợ gồm: 5.000 tấn gạo, 10.000 thùng mì ăn liền, thuốc men, hóa chất khử trùng...

Lực lượng Quân đội tại tỉnh Quảng Ngãi ra quân giúp dọn bùn lũ, khắc phục thiên tai, mưa lớn

Chia sẻ với những thiệt hại nặng nề của địa phương, Phó Thủ tướng khẳng định Trung ương sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ Quảng Ngãi khắc phục hậu quả thiên tai.

Phó Thủ tướng đồng tình với kiến nghị của UBND tỉnh Quảng Ngãi và yêu cầu nếu đến ngày 31-10 Trung ương chưa kịp thời hỗ trợ, tỉnh cần báo cáo để điều chỉnh lại phương án “4 tại chỗ” ở cấp quốc gia. Trong triển khai khắc phục hậu quả, ông lưu ý phải ưu tiên hỗ trợ nhóm yếu thế, trường học, bệnh viện, mầm non…

Dọn dẹp, khắc phục thiên tai ngay khi lũ rút tại các vùng hạ du phía Đông Quảng Ngãi. Ảnh: Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ngãi

“Vẽ lại sơ đồ thiên tai” để ứng phó hiệu quả, bền vững

Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhận định, đợt mưa lớn do hoàn lưu bão số 12 tại miền Trung vừa qua có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, lượng mưa vượt kỷ lục lịch sử tại Việt Nam và chỉ sau đợt mưa năm 1964 ở Ấn Độ – một trong những mức cao nhất từng ghi nhận trên thế giới.

Qua đây, Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh cần thay đổi tư duy ứng phó thiên tai, từ bị động sang chủ động thích ứng; đồng thời rà soát, cập nhật kịch bản, phương án phòng chống phù hợp thực tế từng địa phương. Đặc biệt, ông nhấn mạnh cần “vẽ lại sơ đồ thiên tai”, xác định rõ các vùng thường xuyên sạt lở, ngập lụt, từ đó phân vùng rủi ro, xây dựng kế hoạch ứng phó sát địa hình, cấp độ thiên tai.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chỉ đạo tại cuộc làm việc với tỉnh Quảng Ngãi

Phó Thủ tướng yêu cầu các địa phương, Bộ NN-MT cùng chuyên gia tính toán cụ thể các phương án ứng phó, tăng cường dự trữ vật tư cho lực lượng “4 tại chỗ”, trang bị kỹ năng sinh tồn cho lực lượng cơ sở để hướng dẫn người dân. Ông dẫn chứng mô hình “túi sinh tồn” của người dân Cao Bằng – gồm thuốc men, lương khô, đồ hộp… đủ dùng trong 3 ngày – là kinh nghiệm thực tiễn cần nhân rộng.

Rà soát quy hoạch, bảo đảm an toàn dân cư

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cũng nhận định, tình trạng ngập lụt nghiêm trọng thời gian qua chủ yếu do hệ thống tiêu thoát nước kém, nhất là ở đô thị, kết hợp với lũ lớn trên các sông. Ông đề nghị tỉnh Quảng Ngãi và các địa phương cần đầu tư đồng bộ hạ tầng, bảo đảm khả năng chống chịu thiên tai; đặc biệt, trong quy hoạch khu dân cư vùng đồi núi phải tính đến yếu tố sạt lở để giảm thiểu rủi ro.

Lực lượng quân sự xã Tịnh Khê (Quảng Ngãi) vào vùng ngập lụt để kiểm tra, hỗ trợ người dân. Ảnh: Bộ Chỉ huy Quân sự Quảng Ngãi

Phó Thủ tướng yêu cầu Sở Xây dựng Quảng Ngãi rà soát, bổ sung các giải pháp công trình giao thông, xác định rõ nguyên nhân sạt lở liên quan đến đứt gãy địa chất, tai biến địa chấn để có biện pháp xử lý phù hợp. Đồng thời lưu ý, trong bối cảnh biến đổi khí hậu, các cơn bão tới đây có thể đạt cấp 14–17, nên cần sớm kiểm tra, gia cố các tuyến đê điều xung yếu, bảo vệ an toàn khu công nghiệp, đô thị.

Hiện nay, các quy hoạch về giao thông, thủy lợi còn chồng chéo, thiếu đồng bộ, gây khó khăn trong tổ chức thực hiện. Phó Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành và địa phương khẩn trương rà soát, điều chỉnh, khắc phục xung đột giữa các quy hoạch để nâng cao hiệu quả ứng phó thiên tai theo hướng khoa học, bền vững.

Trao hỗ trợ 5 tỷ giúp tỉnh Quảng Ngãi khắc phục mưa lũ, sạt lở

Dịp này, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà trao bảng tượng trưng số tiền 5 tỷ đồng từ nguồn ủng hộ của người dân, doanh nghiệp cả nước thông qua Ủy ban MTTQ Việt Nam để hỗ trợ tỉnh Quảng Ngãi khắc phục hậu quả mưa lũ, sạt lở.

An toàn người dân là trên hết Chiều 30-10, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đã kiểm tra thực địa điểm sạt lở tại tuyến đường Trà Lâm – Trà Hiệp (xã Thanh Bồng, tỉnh Quảng Ngãi), nơi bị hư hỏng nặng do mưa lớn kéo dài, khiến 200 hộ dân với gần 800 nhân khẩu bị cô lập. Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng thăm hỏi, trao quà cho người dân vùng thiên tai tại Quảng Ngãi Phó Thủ tướng đã trao nhu yếu phẩm và thăm hỏi người dân tại thôn Trà Xanh và điểm sơ tán Trường Mầm non số 1 Hương Trà. Ông yêu cầu chính quyền địa phương khẩn trương bảo đảm đủ lương thực, nước sạch và chỗ ở an toàn cho người dân vùng bị ảnh hưởng. Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng trao quà cho các đơn vị, địa phương vùng mưa lũ sạt lở tại Quảng Ngãi Ghi nhận tinh thần chủ động của chính quyền cơ sở trong ứng phó thiên tai theo phương châm “4 tại chỗ”, Phó Thủ tướng đề nghị địa phương tiếp tục khắc phục sạt lở, bảo đảm giao thông thông suốt, hỗ trợ kịp thời, không để người dân nào thiếu đói. Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng gặp gỡ, động viên người dân vùng thiên tai tại Quảng Ngãi Phó Thủ tướng nhấn mạnh, an toàn tính mạng người dân là ưu tiên hàng đầu, yêu cầu sớm quy hoạch và bố trí khu tái định cư ổn định, an toàn cho các hộ dân sống tại khu vực có nguy cơ sạt lở cao.

NGỌC OAI