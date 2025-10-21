Xã hội

Một trưởng thôn ở Đà Nẵng bị gấu rừng tấn công

SGGPO

Tối 21-10, ông Zơrâm Buôn, Chủ tịch UBND xã Hùng Sơn (TP Đà Nẵng) cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ việc một người dân bị gấu rừng tấn công khi đang trên đường đi làm về.

Hiện sức khỏe anh Pơloong Nhương đã tạm ổn định
Nạn nhân là ông Pơloong Nhương (sinh năm 1977, trưởng thôn A Tu 1, xã Hùng Sơn).

Theo thông tin ban đầu, trong lúc trên đường trở về nhà sau buổi đi rẫy, ông Nhương bất ngờ bị gấu rừng tấn công.

Trước đó, vào khoảng 18 giờ 30 cùng ngày, người dân phát hiện ông Nhương nằm bất tỉnh bên vệ đường, trên người có nhiều vết thương nghi do động vật hoang dã cào, cắn. Mọi người lập tức đưa nạn nhân về thôn để sơ cứu ban đầu.

Đến khoảng 19 giờ, Công an xã Hùng Sơn phối hợp lực lượng y tế đưa ông Nhương đến Trạm Y tế xã Ch’Ơm để tiếp tục cấp cứu.

Qua sơ cứu, nhận thấy nạn nhân bị thương nặng ở vùng mặt và hàm dưới, mất nhiều máu nên Công an xã liên hệ Trung tâm Y tế khu vực Tây Giang xin điều xe cấp cứu lên tận thôn A Tu 1 để đón nạn nhân về trung tâm điều trị.

Hiện sức khỏe ông Nhương đã tạm ổn và đang được tiếp tục theo dõi, điều trị tại bệnh viện khu vực.

Chính quyền xã Hùng Sơn khuyến cáo người dân hạn chế đi rẫy một mình, đặc biệt vào chiều tối.

XUÂN QUỲNH

