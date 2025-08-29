Người trẻ lan tỏa mùa thu lịch sử: Chậm một chút để ngắm nhìn lịch sử

Hòa vào bầu không khí cả nước hướng về Đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, bên cạnh dòng người nô nức hò reo là các hoạt động sáng tạo của người trẻ. Đó vừa là cách lan tỏa tinh thần dân tộc mạnh mẽ hơn, vừa là dịp để mỗi người nhìn lại mối gắn kết rất riêng của mình với đất nước.

Lưu giữ tình cảm trên từng trang thư

Những ngày này, tại các địa chỉ văn hóa ở TP Hà Nội như Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam... thỉnh thoảng lại có vài người dừng lại tại khu vực hòm thư với dòng chữ Một dòng cho Việt Nam, cặm cụi viết từng lá thư tay. Đây là hoạt động do Chuyện của Hà Nội (một dự án văn hóa do các bạn trẻ ở TP Hà Nội lập nên) tổ chức, kêu gọi người dân viết thư gửi tới đất nước nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.

Nhiều người đến hòm thư của dự án Một dòng cho Việt Nam để gửi gắm tình cảm cho đất nước qua những lá thư tay

Hoạt động diễn ra từ 28-8 đến hết ngày 2-9. Người tham gia có thể lấy giấy viết có sẵn tại hòm thư để viết 1 lá thư tay rồi bỏ vào hòm thư. Ngoài ra, người tham gia cũng có thể gửi thư trực tuyến bằng cách chụp ảnh hoặc scan lá thư và gửi qua tài khoản Instagram của chương trình. Các bức thư sẽ được đăng tải công khai trên mạng xã hội.

Chỉ sau 2 ngày tổ chức, đã có hơn 700 lá thư gửi về. Bên cạnh đó là hàng loạt bài viết chia sẻ trên các nền tảng mạng xã hội. Tất cả tạo nên một bảo tàng số đa dạng và phong phú: có du khách nước ngoài chúc mừng sinh nhật Việt Nam 80 năm, có những du học sinh đang ở xa nhắn nhủ về quê hương, có em bé chỉ biết vẽ nhưng đọc thư cho mẹ viết hộ,... Một dòng cho Việt Nam không giới hạn độ tuổi, phong cách viết hay nội dung mỗi lá thư, nhưng là nơi ghi dấu rõ nét nhịp đập yêu nước của mỗi trái tim. Đôi khi là niềm tự hào, khi là lời xin lỗi, cũng có khi là những mong ước thầm kín chưa từng được thổ lộ. Hình hài của đất nước hiện lên không chỉ qua bản đồ, mà qua tình cảm của chính những người đang sống và luôn hướng lòng về nơi đây.

Chia sẻ về ý tưởng thực hiện, đại diện Chuyện của Hà Nội chia sẻ: “Trong thời đại số, khi mọi thứ đang bị nuốt chửng bởi tốc độ và tin nhanh, tôi nghĩ việc viết tay một dòng chữ, bằng sự chậm rãi và nghiêm cẩn chính là cách để ta chống lại sự lãng quên đó. Một dòng cho Việt Nam ra đời từ mong muốn ấy: không phải để làm điều to tát, mà để mở ra một không gian nhỏ nơi ký ức được gọi tên, tình cảm được viết xuống và lòng biết ơn được nhìn thấy. Những nét chữ chân thật, chứa đầy tình cảm cá nhân ấy rồi sẽ được xâu chuỗi lại, nối liền ký ức 1945 với hơi thở thời đại 2025”.

Hình ảnh đất nước hiện hữu trong món ăn

Nhằm chuyển tải những gian khó của cha ông trong thời kỳ kháng chiến, anh Trần Đức Hiếu (29 tuổi, ngụ TP Hà Nội), chọn hướng tiếp cận độc đáo: kể chuyện lịch sử qua món ăn thời chiến. Trong series “Những món ăn tạo nên đất nước” gồm nhiều video ngắn trên nền tảng TikTok, Hiếu quay lại quá trình thực hiện những món ăn gắn liền với chiến sĩ khi xưa: cơm nắm, thịt hộp Việt Minh, rau dại, bo bo,... Mở đầu video luôn là câu nói: “Có những bữa ăn không ai muốn nhớ, nhưng lịch sử không cho tôi quên”.

“Với tôi, lịch sử bắt đầu từ những bữa ăn bình dị - thứ đã tạo nên sức mạnh dân tộc. Vì thế, tôi hy vọng có thể kể lại câu chuyện hào hùng ấy bằng ngôn ngữ của thế hệ mình, đồng thời lan tỏa cảm hứng cho nhiều người trẻ khác”, Trần Đức Hiếu chia sẻ. Để có thể thực hiện chính xác các món ăn, Hiếu đã tìm hiểu rất nhiều, từ các hồi ký, văn bản hậu cần đến tham khảo trực tiếp các chứng nhân lịch sử để đảm bảo món ăn không chỉ chính xác về cách chế biến mà còn gắn với từng hoàn cảnh lịch sử cụ thể.

Mỗi tập mang đến cho bản thân Hiếu lẫn người xem những cảm xúc khác nhau, hơn hết vẫn là sự rùng mình vì vừa xót xa, vừa biết ơn, vừa hạnh phúc khi được phần nào gắn kết với thế hệ cha ông. Anh nói: “Trong những ngày này, tôi lại nghĩ đến năm 1945 - khi một dân tộc nghèo đói vẫn ngẩng cao đầu với bạn bè quốc tế, cơm chẳng đủ dính răng nhưng vẫn nuôi lớn giấc mơ độc lập”.

Với tốc độ phát triển của công nghệ thông tin, người trẻ càng có nhiều sáng kiến trong việc lan tỏa và lưu giữ kỷ niệm đẹp của những ngày đại lễ. Không dừng lại ở những bức ảnh đẹp, những bài viết hay, câu chuyện về mùa thu lịch sử còn hiện hữu trong những video với nội dung đa dạng: hành trình tìm hiểu địa chỉ đỏ, trò chuyện cùng các cựu chiến binh, tìm hiểu các làng nghề truyền thống gắn liền với lịch sử,... và dẫu được gói ghém trong bất kỳ hình thức nào, sự hòa nhịp trái tim của mọi thời đại đã thể hiện rõ nét nhiệt huyết của một thế hệ trẻ luôn hướng lòng về quê hương.

HỒNG ÂN