Nhà vật lý lượng tử đoạt Giải Nobel Vật lý 2012 đến Việt Nam

Giáo sư Serge Haroche, nhà vật lý lượng tử người Pháp - chủ nhân Giải Nobel Vật lý năm 2012, sẽ trực tiếp đến dự và trình bày báo cáo khoa học tại Hội nghị quốc tế “100 năm vật lý lượng tử”, diễn ra tại thung lũng Quy Hòa (phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai).

Ngày 6-10, thông tin từ Trung Tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE, phường Quy Nhơn Nam), đơn vị đang chuẩn bị tổ chức hội nghị quốc tế “100 năm vật lý lượng tử”, quy tụ hơn 80 giáo sư, nhà khoa học, nghiên cứu sinh đến từ 14 quốc gia...

Vợ chồng Giáo sư Serge Haroche được lãnh đạo Trung tâm ICISE đón tại Hà Nội. Ảnh: ICISE

Hội nghị diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 7 đến ngày 9-10. Hội nghị này vinh dự đón Giáo sư (GS) Serge Haroche, người đoạt giải Nobel Vật lý năm 2012 (cùng GS David Wineland, Mỹ) đến dự và trình bày báo cáo khoa học.

GS Haroche (81 tuổi) là một trong những nhà khoa học tiêu biểu của vật lý lượng tử hiện đại, người có công tiên phong trong nghiên cứu tương tác giữa ánh sáng và nguyên tử đơn lẻ – nền tảng cho sự ra đời của công nghệ máy tính lượng tử và viễn thông lượng tử ngày nay.

Giáo sư Serge Haroche (cầm hoa) đến phường Quy Nhơn Nam để chuẩn bị tham gia hội nghị. Ảnh: ICISE

Sinh năm 1944 tại Casablanca (Maroc), tốt nghiệp Trường Bách khoa Paris và Đại học Pierre & Marie Curie, GS Haroche hiện là giáo sư danh dự Collège de France, thành viên Viện Hàn lâm Khoa học Pháp, Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia Mỹ, và là hội viên danh dự của nhiều hiệp hội khoa học quốc tế.

Trong sự nghiệp kéo dài hơn nửa thế kỷ, ông đã nhận hàng loạt giải thưởng danh giá như giải Einstein về khoa học laser (1988), giải Humboldt (1992), Huy chương vàng CNRS (2009)… Ông là người thầy và cộng sự của nhiều nhà vật lý hàng đầu thế giới như GS Michel Brune, GS Arno Rauschenbeutel, GS Claude Fabre, GS Jean-Michel Raimond.

Lãnh đạo Hội Khoa học Gặp gỡ Việt Nam cùng các đại diện đón tiếp vợ chồng GS Serge Haroche (thứ 3 bên phải sang). Ảnh: ICISE

Cùng với GS Haroche, hội nghị còn có sự tham dự của nhiều diễn giả uy tín như: GS Hans Bachor (ĐH Quốc gia Úc), GS John Doyle (ĐH Harvard, Mỹ), GS Alberto Bramati (ĐH Sorbonne, Pháp/ĐH Quốc gia Singapore), GS Michel Brune (Collège de France, Pháp), GS Arno Rauschenbeutel (ĐH Humboldt Berlin, Đức) cùng nhiều chuyên gia đầu ngành khác.

Trước khi hội nghị chính thức khai mạc, ban tổ chức tổ chức các buổi hướng dẫn chuyên đề dành cho nghiên cứu sinh và nhà khoa học trẻ nhằm trang bị kiến thức nền tảng, đồng thời mở rộng kết nối quốc tế trong nghiên cứu.

Các phiên thảo luận bàn tròn trong khuôn khổ hội nghị cũng sẽ tạo cơ hội để các nhà khoa học trẻ trình bày công trình của mình, nhận phản hồi từ các chuyên gia quốc tế và khởi động các dự án hợp tác nghiên cứu mới.

Như vậy, từ khi đi vào hoạt động năm 2013, Trung tâm ICISE đã đón hơn 16.500 nhà khoa học từ hơn 60 quốc gia, vùng lãnh thổ; trong đó, có 19 giáo sư đoạt Giải Nobel.

NGỌC OAI