Nhiều gia súc chết cóng vì băng giá

Trong đó tỉnh Cao Bằng chết 27 con (23 con trâu, 4 con bò); Bắc Kạn chết 10 con (1 con trâu, 7 con nghé, 2 con dê); Điện Biên chết 1 con nghé. Đây chỉ là thống kê sơ bộ ban đầu. Các địa phương tiếp tục triển khai các biện pháp ứng phó với rét đậm, rét hại.

Sáng nay 25-1, băng giá vẫn chưa tan ở Mẫu Sơn. Ảnh: CTV

Sáng nay 25-1, băng giá vẫn kết dày trên đỉnh Mẫu Sơn (Lạng Sơn) do nhiệt độ xuống -2,6 độ C. Hàng loạt địa phương vẫn có nhiệt độ dưới 3-5 độ C. Trong khi một số nơi, nhiệt độ lại nhích lên chút ít so với hôm qua.



Theo bà Lữ Trang, cán bộ của đài Đài Khí tượng - thủy văn tỉnh Thanh Hóa, sáng nay 25-1, nhiệt độ tại TP Thanh Hóa đã tăng lên 10,7 độ C nhưng tại thị trấn Hồi Xuân (Quan Hóa) vẫn 9,8 độ C. Rét hại vẫn bao trùm ở khu vực Bắc Trung bộ.

Hiện nay, 4 tỉnh Lào Cai, Hà Giang, Lạng Sơn và Tuyên Quang đã tổ chức các đoàn công tác xuống địa phương để kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó với rét đậm, rét hại.

Đồng thời, các tỉnh: Lào Cai, Hà Giang, Cao Bằng, Sơn La, Lạng Sơn, Lai Châu, Yên Bái, Tuyên Quang, Bắc Kạn, Hoà Bình… và Hà Nội đã chỉ đạo các cơ sở giáo dục chủ động cho học sinh bậc mầm non, tiểu học và trung học cơ sở nghỉ học khi nhiệt độ dưới 10 độ C để phòng, tránh rét.

VĂN PHÚC