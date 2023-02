Nhiều giải pháp phục hồi thị trường bất động sản TPHCM

Ngày 9-2, UBND TPHCM tổ chức họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội và công tác phòng, chống dịch trên địa bàn thành phố. Đồng chí Phạm Đức Hải, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo, kiêm Phó trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch, phục hồi kinh tế TPHCM, chủ trì.

Về tình hình cung ứng xăng, dầu, đại diện Sở Công thương TPHCM cho biết, hiện nay, TPHCM có 449 cửa hàng bán lẻ xăng, dầu; trong đó có 6 cửa hàng đang tạm ngưng do giải thể hoặc sửa chữa.

Tình trạng trạng thiếu xăng, dầu cục bộ vẫn xảy ra nhưng không quá 10 cửa hàng mỗi ngày nên vẫn đảm bảo nhu cầu của thị trường. Sở Công thương TPHCM phối hợp cùng đơn vị Quản lý thị trường và các địa phương tiếp tục theo dõi, giám sát hoạt động kinh doanh xăng, dầu để kịp thời xử lý khi có biến động.

Ông Bùi Hòa An, Phó Giám đốc sở GTVT TPHCM cho biết, hiện nay, TPHCM có 22 bến đò ngang đang hoạt động, mỗi năm đưa rước gần 3 triệu khách. Việc đảm bảo an ninh an toàn giao thông tại các bến này diễn ra ổn định, nhiều năm qua không xảy ra tai nạn giao thông.

Đối với vấn đề thu phí lòng đường hè phố, Sở GTVT TPHCM đang xây dựng dự thảo thay thế Quyết định số 74 năm 2008 về quản lý và sử dụng lòng đường vỉa hè trên địa bàn TPHCM. Sở đã có công văn gửi các đơn vị, địa phương để rà soát các tuyến đường có thể sử dụng để phục vụ xây dựng dự thảo, báo cáo UBND TPHCM trong thời gian tới.

Ông Bùi Hòa An thông tin thêm, việc thu phí sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè đã được quy định rõ tại Luật Phí và lệ phí, việc xây dựng dự thảo dựa trên các quy định chung.

Đại diện Sở Xây dựng TPHCM cho biết, trong năm 2023, TPHCM sẽ tập trung nhiều giải pháp để vực dậy thị trường bất động sản. Trong đó, tiếp tục cải cách hành chính, rút ngắn tối đa thời gian, quy trình đầu tư xây dựng các dự án nhà ở trên địa bàn TPHCM; rà soát các dự án chậm tiến độ do vướng mắc về pháp lý; tập trung hoàn chỉnh hạ tầng giao thông…