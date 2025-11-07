Huy động lực lượng vũ trang giúp dân khắc phục hậu quả bão số 13

Ngay sau khi bão số 13 quét qua, hàng ngàn cán bộ, chiến sĩ và lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Ngãi đã khẩn trương ra quân giúp dân khắc phục hậu quả, ổn định đời sống và giao thông.

Nhà dân bị tốc mái sau lốc xoáy

Tại xã Long Phụng, rạng sáng 7-11, hơn 50 cán bộ, chiến sĩ đội xung kích Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh phối hợp lực lượng địa phương khẩn trương dọn dẹp, lợp lại mái nhà cho người dân sau trận lốc xoáy tối 6-11 khiến 45 nhà dân bị tốc mái, hư hỏng. Các thôn bị ảnh hưởng nặng gồm Vinh Phú, Thanh Long, Mỹ Khánh và thôn 7. May mắn không có thiệt hại về người.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi kiểm tra hiện trạng nhà ở người dân sau lốc xoáy đêm 6-11 tại xã Long Phụng, tỉnh Quảng Ngãi

Thiếu tá Tiêu Văn Luật – Ban Tuyên huấn, Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh cho biết: Ngay sau khi nhận tin, cán bộ chiến sĩ nhanh chóng triển khai lực lượng giúp dân khắc phục thiệt hại, sớm ổn định cuộc sống.

Bộ đội giúp dân lợp lại mái ngói tại xã Long Phụng, tỉnh Quảng Ngãi

Tại đặc khu Lý Sơn, cùng sáng 7-11, Đồn Biên phòng Lý Sơn đã triển khai lực lượng ứng cứu, khắc phục tình trạng triều cường dâng cao đêm 6-11, gây ngập khoảng 500 hộ dân ở thôn Tây An Hải.

Triều cường rút để lại lượng đất cát lớn tràn vào khu dân cư và nhà dân. Ảnh: ĐỒN BP LÝ SƠN

Công tác dọn dẹp được triển khai từ sớm, ngay sau khi bão tan. Ảnh: ĐỒN BP LÝ SƠN

Những mảng bê tông bị sóng đánh vỡ. Ảnh: ĐỒN BP LÝ SƠN

Ảnh: ĐỒN BP LÝ SƠN

Dọn dẹp các mảng bê tông ra khỏi đường đi. Ảnh: ĐỒN BP LÝ SƠN

Tại xã miền núi Trà Bồng, lực lượng dân quân, công an và cán bộ xã Đông Trà Bồng đã cùng người dân khẩn trương dọn cây đổ, khơi thông đường sá, đảm bảo giao thông.

Thống kê sơ bộ, toàn xã có 1 ngôi nhà bị tốc mái hoàn toàn, 7 nhà tốc mái một phần, hơn 100 cây cau bị gãy đổ, khoảng 2ha bắp bị thiệt hại nặng. Không ghi nhận thiệt hại về người.

Các lực lượng xã Đông Trà Bồng đang lợp nhà giúp dân. Ảnh: C.A ĐÔNG TRÀ BỒNG

Ảnh: C.A ĐÔNG TRÀ BỒNG

Do ảnh hưởng lốc xoáy nên nhiều nhà dân xã Đông Trà Bồng bị tốc mái, hư hỏng. Ảnh: C.A ĐÔNG TRÀ BỒNG

Sáng 7-11, lực lượng không quân của Bộ Quốc phòng đang tìm kiếm 3 người dân mất tích trên biển tại khu vực Lý Sơn. Lực lượng không quân của Bộ Quốc phòng lên trực thăng tiến hành tìm kiếm trên biển. Ảnh: Chi cục Thủy lợi tỉnh Quảng Ngãi Trực thăng sư đoàn 372 đang trên đường ra Lý Sơn hỗ trợ tìm kiếm 3 trường hợp mất tích. Ảnh: Chi cục Thủy lợi tỉnh Quảng Ngãi Trước đó, khoảng 15 giờ chiều 6-11, một người dân ở thôn Tây An Vĩnh do mâu thuẫn gia đình đã nhảy cầu cảng tự tử. Hai người khác là ông Lê Văn Sanh (thôn Tây An Hải) và ông Phan Duy Quang (thôn Tây An Vĩnh) dùng thúng ra cứu, nhưng do sóng lớn, gió mạnh, cả 3 bị cuốn trôi ra biển. Dù lực lượng chức năng đã huy động tàu vận tải VT0035 tổ chức tìm kiếm, nhưng do thời tiết bất lợi nên công tác cứu nạn tạm hoãn. Lực lượng không quân của Bộ Quốc phòng triển khai phương án tìm kiếm trên biển. Ảnh: Chi cục Thủy lợi tỉnh Quảng Ngãi Các lực lượng trên địa bàn đặc khu Lý Sơn tiếp tục phối hợp tìm kiếm. Ảnh: Chi cục Thủy lợi tỉnh Hiện công tác tìm kiếm vẫn đang được tiếp tục triển khai.

NGUYỄN TRANG