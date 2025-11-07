Huy động lực lượng vũ trang giúp dân khắc phục hậu quả bão số 13

Tại xã Long Phụng, rạng sáng 7-11, hơn 50 cán bộ, chiến sĩ đội xung kích Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh phối hợp lực lượng địa phương khẩn trương dọn dẹp, lợp lại mái nhà cho người dân sau trận lốc xoáy tối 6-11 khiến 45 nhà dân bị tốc mái, hư hỏng. Các thôn bị ảnh hưởng nặng gồm Vinh Phú, Thanh Long, Mỹ Khánh và thôn 7. May mắn không có thiệt hại về người.
Thiếu tá Tiêu Văn Luật – Ban Tuyên huấn, Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh cho biết: Ngay sau khi nhận tin, cán bộ chiến sĩ nhanh chóng triển khai lực lượng giúp dân khắc phục thiệt hại, sớm ổn định cuộc sống.
Tại đặc khu Lý Sơn, cùng sáng 7-11, Đồn Biên phòng Lý Sơn đã triển khai lực lượng ứng cứu, khắc phục tình trạng triều cường dâng cao đêm 6-11, gây ngập khoảng 500 hộ dân ở thôn Tây An Hải.
Tại xã miền núi Trà Bồng, lực lượng dân quân, công an và cán bộ xã Đông Trà Bồng đã cùng người dân khẩn trương dọn cây đổ, khơi thông đường sá, đảm bảo giao thông.
Thống kê sơ bộ, toàn xã có 1 ngôi nhà bị tốc mái hoàn toàn, 7 nhà tốc mái một phần, hơn 100 cây cau bị gãy đổ, khoảng 2ha bắp bị thiệt hại nặng. Không ghi nhận thiệt hại về người.
Sáng 7-11, lực lượng không quân của Bộ Quốc phòng đang tìm kiếm 3 người dân mất tích trên biển tại khu vực Lý Sơn.
Trước đó, khoảng 15 giờ chiều 6-11, một người dân ở thôn Tây An Vĩnh do mâu thuẫn gia đình đã nhảy cầu cảng tự tử. Hai người khác là ông Lê Văn Sanh (thôn Tây An Hải) và ông Phan Duy Quang (thôn Tây An Vĩnh) dùng thúng ra cứu, nhưng do sóng lớn, gió mạnh, cả 3 bị cuốn trôi ra biển. Dù lực lượng chức năng đã huy động tàu vận tải VT0035 tổ chức tìm kiếm, nhưng do thời tiết bất lợi nên công tác cứu nạn tạm hoãn.
Hiện công tác tìm kiếm vẫn đang được tiếp tục triển khai.