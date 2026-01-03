Tài xế căng mình trên quốc lộ 51 ngày thứ 3 nghỉ Tết Dương lịch

Theo ghi nhận của PV Báo Sài Gòn Giải Phóng, từ đầu giờ chiều 3-1, rất nhiều phương tiện về TPHCM và các tỉnh lân cận.
Tài xế Nguyễn Văn Anh (ngụ tỉnh Tây Ninh) chia sẻ, kỳ nghỉ kéo dài nên tâm lý ai cũng muốn về sớm để nghỉ ngơi lấy sức cho ngày làm việc mới. Tuy nhiên, lượng xe đông nên dù giữa buổi chiều ngày nghỉ mà vẫn bị kẹt.
Theo quan sát, tại địa phận TPHCM, đoạn ùn ứ bắt đầu từ phường Phú Mỹ đến phường Mỹ Xuân, nơi có nhiều điểm giao nhau với các khu công nghiệp, có thời điểm đoàn xe kéo dài cả cây số, di chuyển chậm.
Qua địa phận tỉnh Đồng Nai, tại ngã ba Nhơn Trạch bị ùn ứ nặng, các tài xế ô tô di chuyển rất chậm do lượng xe tải, xe ben và container từ các khu công nghiệp, khu chế xuất tăng đáng kể.
Đặc biệt, tại nút giao giữa quốc lộ 51 với đường cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây, xe từ nhiều hướng tập trung đông, trong khi lối dẫn lên cao tốc chỉ mở một phần nhỏ khiến tình trạng ùn ứ khá nghiêm trọng. Lực lượng cảnh sát giao thông, an ninh cơ sở được huy động để điều tiết các xe di chuyển.