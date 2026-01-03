Tài xế căng mình trên quốc lộ 51 ngày thứ 3 nghỉ Tết Dương lịch

Hàng chục ngàn phương tiện nối đuôi nhau trên quốc lộ 51, di chuyển theo hướng về trung tâm TPHCM vào chiều 3-1 (ngày thứ 3 nghỉ Tết Dương lịch), khiến tình hình giao thông ở nhiều đoạn trở nên căng thẳng.

Theo ghi nhận của PV Báo Sài Gòn Giải Phóng, từ đầu giờ chiều 3-1, rất nhiều phương tiện về TPHCM và các tỉnh lân cận.

Các phương tiện tại đoạn gần nút giao giữa quốc lộ 51 với đường cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây

Tài xế Nguyễn Văn Anh (ngụ tỉnh Tây Ninh) chia sẻ, kỳ nghỉ kéo dài nên tâm lý ai cũng muốn về sớm để nghỉ ngơi lấy sức cho ngày làm việc mới. Tuy nhiên, lượng xe đông nên dù giữa buổi chiều ngày nghỉ mà vẫn bị kẹt.

Xe cộ nối dài trên quốc lộ 51 đoạn qua tỉnh Đồng Nai

Theo quan sát, tại địa phận TPHCM, đoạn ùn ứ bắt đầu từ phường Phú Mỹ đến phường Mỹ Xuân, nơi có nhiều điểm giao nhau với các khu công nghiệp, có thời điểm đoàn xe kéo dài cả cây số, di chuyển chậm.

Lực lượng cảnh sát giao thông điều tiết hướng đi cho các phương tiện tại nút giao quốc lộ 51 và cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây

Qua địa phận tỉnh Đồng Nai, tại ngã ba Nhơn Trạch bị ùn ứ nặng, các tài xế ô tô di chuyển rất chậm do lượng xe tải, xe ben và container từ các khu công nghiệp, khu chế xuất tăng đáng kể.

Đông đúc phương tiện di chuyển trên quốc lộ 51, chiều 3-1

Đặc biệt, tại nút giao giữa quốc lộ 51 với đường cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây, xe từ nhiều hướng tập trung đông, trong khi lối dẫn lên cao tốc chỉ mở một phần nhỏ khiến tình trạng ùn ứ khá nghiêm trọng. Lực lượng cảnh sát giao thông, an ninh cơ sở được huy động để điều tiết các xe di chuyển.

PHÚ NGÂN