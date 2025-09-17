Những trường hợp được ghi nhãn “Sản xuất tại Việt Nam”

Chiều 17-9, Bộ Công thương cho biết Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân đã ký công văn gửi các bộ, ngành xin ý kiến cho dự thảo tờ trình Chính phủ và dự thảo Nghị định quy định tiêu chí xác định hàng hóa có xuất xứ Việt Nam khi lưu thông trong nước.

Nhiều trường hợp ghi nhãn xuất xứ không đúng quy định, cần quản lý. Ảnh: TL

Theo dự thảo, hàng hóa sẽ được coi là có xuất xứ Việt Nam trong hai trường hợp: Sản xuất toàn bộ từ nguyên liệu trong nước; Sử dụng nguyên liệu nhập khẩu nhưng được gia công, chế biến cuối cùng tại Việt Nam làm thay đổi cơ bản tính chất.

Khi đó, doanh nghiệp có thể tự nguyện ghi nhãn với các cụm từ như “Sản xuất tại Việt Nam”, “Chế tạo tại Việt Nam”, “Xuất xứ: Việt Nam”... Doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm và có nghĩa vụ chứng minh nguồn gốc xuất xứ khi cơ quan chức năng yêu cầu.

Đại diện Bộ Công thương cho biết, dự thảo không đặt ra thủ tục hành chính mới, doanh nghiệp tự xác định và chịu trách nhiệm, không phải xin cấp phép hay phê duyệt từ cơ quan quản lý.

Theo Bộ Công thương, cơ sở cần thiết ban hành nghị định này xuất phát từ thực tế nhiều doanh nghiệp gắn nhãn “Made in Vietnam” cho sản phẩm chỉ qua công đoạn gia công, lắp ráp đơn giản, gây bức xúc cho người tiêu dùng và ảnh hưởng đến uy tín hàng hóa Việt Nam. Trong khi đó, cơ quan quản lý chưa có căn cứ pháp lý để xử lý.

Bổ sung tiêu chí xác định xuất xứ sẽ giúp minh bạch thị trường, chống gian lận thương mại, bảo vệ người tiêu dùng và giữ vững thương hiệu “sản phẩm Việt Nam”. Kinh nghiệm quốc tế cũng cho thấy, nhiều nước đã áp dụng nguyên tắc tương tự: sản phẩm phải được sản xuất toàn bộ trong nước, hoặc công đoạn cuối cùng làm thay đổi bản chất phải diễn ra tại quốc gia ghi nhãn.

Theo Bộ Công thương, nghị định này sẽ góp phần hoàn thiện khung pháp lý về ghi nhãn hàng hóa, tạo cơ sở để doanh nghiệp xây dựng thương hiệu, đồng thời giúp cơ quan chức năng tăng cường quản lý thị trường.

PHÚC HẬU