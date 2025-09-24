Ninh Bình cấm biển từ 12 giờ trưa nay 24-9

Nhằm chủ động phòng, chống bão số 9 (RAGASA), hạn chế thấp nhất thiệt hại do cơn bão gây ra, sáng 24-9, UBND tỉnh Ninh Bình phát đi công điện số 11/CĐ-UBND để triển khai các công tác ứng phó bão.

Tàu thuyền neo đậu tại khu vực Trạm kiểm soát biên phòng cửa đáy thuộc Đồn biên phòng Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. Ảnh tư liệu: TTXVN

Trong đó, tỉnh thực hiện cấm biển từ 12 giờ ngày 24-9 và tiếp tục thông báo cho các chủ phương tiện tàu, thuyền đang hoạt động trên biển tìm nơi neo đậu, tránh trú an toàn.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị của tỉnh; Chủ tịch UBND các xã, phường thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, hiệu quả các nội dung theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và của tỉnh có liên quan.

Bí thư, Chủ tịch UBND các xã, phường, đặc biệt là các xã ven biển không được lơ là, chủ quan; tổ chức theo dõi, cập nhật, nắm chắc tình hình. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các biện pháp ứng phó với siêu bão, trong đó tập trung: Bảo đảm tuyệt đối an toàn tính mạng Nhân dân, nhất là người già, trẻ em, học sinh, các đối tượng yếu thế khác; bảo đảm an toàn đối với tàu thuyền hoạt động trên biển, ven biển, các hoạt động trên biển, ven biển và trong đất liền.

Đồng thời, bảo vệ nhà cửa, kho tàng, nhà xưởng, trụ sở cơ quan, đơn vị, cơ sở giáo dục, y tế, hệ thống đê điều, hồ đập, công trình cơ sở hạ tầng, hoạt động sản xuất kinh doanh, nhất là sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản trên biển, ven biển với phương châm là “xanh nhà hơn già đồng” rà soát phương án, sẵn sàng tổ chức sơ tán, di dời dân cư để bảo đảm an toàn trước khi bão đổ bộ, triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xấu xảy ra.

Bí thư, Chủ tịch UBND các xã, phường chịu trách nhiệm trước Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra thiếu trách nhiệm trong tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo gây thiệt hại về tính mạng và tài sản của Nhân dân. Kiểm tra, rà soát và triển khai trên thực tế phương án hộ đê, bảo vệ trọng điểm đê điều xung yếu, các vị trí đã xảy ra sự cố nhưng chưa được xử lý, khắc phục, các công trình đê điều đang thi công dở dang để đảm bảo an toàn, trong đó đặc biệt lưu ý các tuyến đê/đoạn đê xung yếu trực diện biển (như tuyến đê biển Cồn Tròn, Hải Thịnh; đê biển Bình Minh III, IV).

Tăng cường công tác kiểm tra các tuyến đê biển, đê sông, thực hiện nghiêm công tác tuần tra, canh gác bảo vệ đê điều trong mùa mưa lũ để kịp thời phát hiện và xử lý các sự cố, tình huống có thể xảy ra ngay từ giờ đầu. Tạm dừng hoạt động các tuyến đò ngang, đò dọc từ 18 giờ ngày 24-9-2025 đến khi bão tan.

Các xã ven biển phối hợp với Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh thực hiện cấm biển từ 12 giờ ngày 24-9-2025; thông báo cho các chủ phương tiện tàu, thuyền đang hoạt động trên biển, ven biển tìm nơi neo đậu, tránh trú an toàn; tổ chức sắp xếp tàu thuyền tại nơi neo đậu xong trước 18 giờ ngày 24-9-2025; quyết định triển khai phương án di dân khu vực cửa sông, ven biển, khu vực dân cư sinh sống, hoạt động tại các bãi sông, khu vực có nguy cơ sạt lở, không đảm bảo an toàn đến nơi tránh trú an toàn xong trước 18 giờ ngày 24-9-2025.

Theo TTXVN