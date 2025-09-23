TPHCM phân công các ban quản lý dự án tiếp nhận công tác xử lý rác

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Minh Thạnh thống nhất giao các ban quản lý dự án tiếp nhận nhiệm vụ thu gom, vận chuyển, xử lý rác sinh hoạt từ UBND cấp xã, nhằm đảm bảo công tác vệ sinh môi trường ổn định từ năm 2026.

Rác chất thành núi tại khu vực Bãi Nhát - Côn Đảo. Ảnh: QUANG VŨ

Văn phòng UBND TPHCM vừa có văn bản thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Minh Thạnh về dự toán kinh phí 6 tháng cuối năm 2025 cho công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại các xã, phường, đặc khu, đơn vị thuộc khu vực Bình Dương và Bà Rịa-Vũng Tàu trước đây (cấp xã).

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Minh Thạnh thống nhất giao các Ban quản lý dự án (QLDA) đầu tư xây dựng Bình Dương; Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông Bình Dương; Ban QLDA giao thông khu vực và chuyên ngành nông nghiệp Bà Rịa - Vũng Tàu và Ban QLDA chuyên ngành giao thông và dân dụng Bà Rịa - Vũng Tàu tiếp nhận nhiệm vụ quản lý hoạt động vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt; quét, thu gom vệ sinh rác đường phố, khu vực công cộng, vệ sinh thùng rác công cộng... từ UBND cấp xã trước đây kể từ ngày 1-7; đồng thời, phối hợp với UBND cấp xã tính toán, xác định khối lượng; lập dự toán kinh phí; đấu thầu lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ vệ sinh môi trường để tiếp tục thực hiện ngay từ đầu năm 2026.

UBND cấp xã có trách nhiệm bàn giao nguyên trạng toàn bộ hồ sơ, biên bản kiểm tra, xác nhận, tài liệu tính toán khối lượng, hợp đồng… trong năm 2025 đang quản lý cho các Ban QLDA tiếp nhận, tổ chức quản lý.

Sở Tài chính được giao chủ trì hướng dẫn các Ban QLDA và đơn vị có liên quan dự toán kinh phí trong lĩnh vực bảo vệ môi trường trong năm 2025 và tổng hợp, tham mưu UBND TPHCM trình HĐND TPHCM thực hiện điều chỉnh giao dự toán chi ngân sách năm 2025; tổng hợp dự toán ngân sách nhà nước năm 2025 nhiệm vụ chi cho việc thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt thuộc khu vực Bình Dương và Bà Rịa-Vũng Tàu trước đây; tham mưu UBND TPHCM trình HĐND TPHCM thông qua Nghị quyết phân bổ kinh phí trong kỳ họp gần nhất.

Giao Sở NN-MT ban hành văn bản hướng dẫn xây dựng phương án thu gom, vận chuyển theo đơn vị hành chính mới để xây dựng phương án giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt và đơn giá cụ thể để hộ gia đình, cá nhân, tổ chức chi trả cho dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt.

THANH HIỀN