Sập bẫy bán hàng trên TikTok, người đàn ông mất gần 1,2 tỷ đồng

Ngày 23-9, Công an phường Quy Nhơn Nam (tỉnh Gia Lai) cho biết, đơn vị đã tiếp nhận tin báo của ông N.Đ.Q. (sinh năm 1957, trú tại địa phương) về việc bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản khi tham gia bán hàng hưởng hoa hồng trên mạng TikTok.

Theo Công an phường Quy Nhơn Nam, ngay sau khi tiếp nhận, vụ việc đã được chuyển lên Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Gia Lai) để xác minh, điều tra theo thẩm quyền.

z7042384818592_46945184b97dd817c1c4feb4b23c4863.jpg
Người dân cần cảnh giác khi tham gia bán hàng trên các nền tảng mạng xã hội. Ảnh minh họa

Theo tin trình báo, trưa 14-9, ông Q. vào TikTok Shop mua hàng và thấy một tài khoản tên Lê Thanh Hiền (có số căn cước công dân ở tỉnh Bắc Ninh, Zalo tên Red Rose) đăng tải thông tin mời gọi bán hàng, hưởng hoa hồng. Tin tưởng, ông Q. đã đồng ý tham gia.

Theo hướng dẫn, mỗi đơn hàng ông Q. mua sẽ được nhận 7-10% hoa hồng. Khi thanh toán, trên ứng dụng sẽ hiển thị số tiền hàng và khoản hoa hồng tương ứng. Để có thể rút tiền, ông Q. buộc phải liên tục chuyển tiền “xử lý đơn hàng”. Tuy nhiên, càng chuyển, càng phát sinh thêm đơn hàng mới.

Từ ngày 15 đến 19-9, ông Q. đã 14 lần chuyển tiền với tổng số 1,188 tỷ đồng. Khi không còn khả năng tiếp tục, ông bị chặn liên lạc và mất toàn bộ số tiền.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng Công an tỉnh Gia Lai tiếp tục xác minh, điều tra, xử lý theo quy định.

NGỌC OAI

