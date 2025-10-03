Nối dài nhịp cầu nghĩa tình

Trong những ngày miền Trung và miền Bắc oằn mình giữa bão lũ, cả nước cùng hướng về vùng rốn lũ bằng muôn vàn nghĩa cử sẻ chia.

Điểm tựa cho đồng bào đang hoạn nạn

Từ miền đất phương Nam nắng ấm, TPHCM một lần nữa dang rộng vòng tay, trao gửi nghĩa tình, tiếp thêm sức mạnh để bà con vùng lũ vững vàng vượt qua gian khó.

Ngay trong tháng 9, ngành giáo dục TPHCM đã triển khai kế hoạch đầy ý nghĩa. Đó là nhân dịp khai giảng năm học mới, thay vì gửi lẵng hoa chúc mừng, các đại biểu, phụ huynh và học sinh đã góp tiền ủng hộ đồng bào vùng bão.

Chỉ sau ít ngày, phong trào lan tỏa rộng khắp, thu về hơn 17 tỷ đồng. Trong đó, 14 tỷ đồng được ngành giáo dục gửi trực tiếp đến các địa phương bị thiệt hại nặng, còn 3 tỷ đồng chuyển vào quỹ cứu trợ thành phố. Đằng sau những con số ấy là tình cảm của hàng chục ngàn thầy cô, học sinh, những người chọn cách biến niềm vui ngày khai giảng thành món quà sẻ chia với đồng bào.

Các nhà hảo tâm chuyển hàng cứu trợ đến người dân vùng lũ Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An. Ảnh: DUY CƯỜNG - VĂN THẮNG - TIỂU TÂN

Cộng đồng văn nghệ sĩ TPHCM cũng nhanh chóng nhập cuộc với tấm lòng sẻ chia. Ngày 2-10, ca sĩ Hà Anh Tuấn và chương trình “Sketch a Rose” tại Los Angeles (Mỹ) đã đóng góp 50.000USD (hơn 1,3 tỷ đồng) để hỗ trợ đồng bào khắc phục thiệt hại do bão gây ra. Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Thành đoàn TPHCM đã tiếp nhận số tiền trên để trao gửi đến đồng bào vùng bão lũ.

Anh chia sẻ: “Ai có sức góp sức, ai có của góp của, để cùng nhau trở thành điểm tựa cho những người đang khó khăn. Tôi chỉ mong góp một phần nhỏ bé, xoa dịu phần nào những mất mát tại các tỉnh bị thiệt hại”. Lời chia sẻ mộc mạc của ca sĩ Hà Anh Tuấn đã chạm đến tình cảm chung của bao người. Nhiều văn nghệ sĩ khác cũng tích cực chung tay đóng góp hỗ trợ đồng bào với số tiền lên đến hàng tỷ đồng.

Ca sĩ Tùng Dương cùng nhóm bạn quyên góp 1 tỷ đồng hỗ trợ người dân tại Quảng Trị, Hà Tĩnh, Nghệ An, Huế và Thanh Hóa. Ca sĩ Đức Phúc và Đức Phúc Entertainment trao hỗ trợ 1 tỷ đồng… Trước đó, nhiều nghệ sĩ khác cũng quyên góp: ca sĩ Mỹ Tâm 500 triệu đồng; Trấn Thành - Hari Won 500 triệu đồng; Hòa Minzy 300 triệu đồng; gia đình Lý Hải - Minh Hà 300 triệu đồng; Trường Giang 300 triệu đồng…

Trưa 1-10, đại diện Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM cùng nhiều văn nghệ sĩ đã đến Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM để đóng góp, ủng hộ đồng bào. Đồng chí Đinh Thị Thanh Thủy, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM, chia sẻ, văn nghệ sĩ thành phố với trái tim rung động sâu sắc, sự mẫn cảm trước từng đổi thay cuộc sống luôn nhiệt thành cống hiến tài năng cho khán giả đồng điệu, chung tay đóng góp cho đồng bào gặp khó khăn, hoạn nạn. Số tiền ủng hộ chắc sẽ tăng lên và nghĩa tình nghệ sĩ vẫn tiếp tục dày thêm, sâu lắng mãi...

Phóng viên Báo SGGP trao tiền bạn đọc hỗ trợ các ngư dân may mắn sống sót sau vụ chìm 2 tàu cá ở vùng biển Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị

Từ giới nghệ sĩ đến cộng đồng doanh nghiệp và người dân, nhịp cầu nghĩa tình vẫn được nối dài. Ông Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc hệ thống Minh Tuấn Mobile, tìm đến tận Tòa soạn Báo Sài Gòn Giải Phóng để trực tiếp gửi 100 triệu đồng ủng hộ đồng bào vùng lũ. Tại Công ty TNHH Kỹ nghệ cửa Ý Á Châu (phường Tân Hiệp, TPHCM), chủ tịch công đoàn Lê Thị Hương cho biết công ty đã lên kế hoạch quyên góp theo thứ tự ưu tiên đến trực tiếp những địa phương chịu thiệt hại nặng về người.

Sáng 2-10, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, cùng đoàn công tác của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; đoàn công tác tỉnh Quảng Trị đã trực tiếp trao tiền hỗ trợ nhân dân tỉnh Nghệ An khắc phục hậu quả bão số 10. Theo đó, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trao hỗ trợ 1 tỷ đồng; Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị trao hỗ trợ 500 triệu đồng. Cùng ngày, đoàn công tác của TP Hải Phòng đã đến thăm và trao 3 tỷ đồng hỗ trợ Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Thanh Hóa để khắc phục thiệt hại do bão số 10 và mưa lũ gây ra trong những ngày qua.

Biến mỗi sự kiện trọng đại thành dịp sẻ chia

Nhiều cơ quan, đơn vị vận động cán bộ, công nhân viên đóng góp một ngày lương để sẻ chia cùng đồng bào vùng bão lũ. Các cơ quan, tổ chức chính trị tại TPHCM còn chọn cách biến mỗi sự kiện trọng đại thành dịp sẻ chia.

Tại hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ phường Thuận Giao (nhiệm kỳ 2025-2030), các đại biểu đã ủng hộ hơn 35 triệu đồng cho đồng bào bị thiên tai. Còn tại Đại hội đại biểu Đảng bộ UBND TPHCM lần thứ I, chỉ sau 5 phút kêu gọi, hơn 300 đại biểu đã quyên góp gần 400 triệu đồng thông qua mã QR. Trước đó, tại nhiều đại hội cơ sở, hàng chục tỷ đồng cũng đã được vận động.

Công an tỉnh Thanh Hóa đưa nhu yếu phẩm giúp người dân thôn Tiến Nông (xã Định Hòa). Ảnh: DUY CƯỜNG

Những con số tưởng chừng khô khan lại chính là thước đo rõ nhất cho tinh thần “lá lành đùm lá rách” đã ăn sâu vào nếp sống người dân thành phố... Nhiều cá nhân là cán bộ hưu trí, cựu chiến binh đã lặng lẽ chuyển khoản 500.000 đồng, 1 triệu đồng, kèm lời nhắn gửi: “Góp chút tấm lòng mong bà con sớm ổn định cuộc sống”. Những số tiền ấy sẽ nhanh chóng đến với vùng lũ, giúp người dân dựng lại mái nhà, mở lại lớp học, khôi phục ruộng đồng.

Các nhà hảo tâm giúp người dân vùng lũ Tân Kỳ (tỉnh Nghệ An). Ảnh: Duy Cường

Tính từ đầu tháng 8-2025 đến nay, thông qua Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, số tiền cứu trợ mà các tập thể, cá nhân, doanh nghiệp, trường học, nghệ sĩ, người dân thành phố gửi về miền Trung, miền Bắc đã vượt mốc 40 tỷ đồng.

Trong ký ức của nhiều người, TPHCM không chỉ là trung tâm kinh tế sôi động, mà còn là mảnh đất nghĩa tình. Mỗi khi đâu đó trên dải đất hình chữ S gặp hoạn nạn, từ nơi đây lại phát động những phong trào sẻ chia, không phân biệt địa phương, không tính toán thiệt hơn. Như dòng chảy ngọt lành từ miền Nam, tình yêu thương vẫn không ngừng nối dài, làm ấm lòng những phận người giữa mưa bão, lũ lụt.

MTTQ Việt Nam kêu gọi ủng hộ đồng bào bị thiệt hại Chiều 2-10, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tổ chức lễ quyên góp ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ. Tại lễ quyên góp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu đã tham gia quyên góp tối thiểu mỗi người một ngày lương để hỗ trợ đồng bào khắc phục thiệt hại, ổn định cuộc sống. Cùng ngày, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức lễ phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 10 gây ra. Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tha thiết kêu gọi với tinh thần “nhường cơm sẻ áo”, người có của góp của, người có công góp công, có ít góp ít, có nhiều góp nhiều. Tại lễ phát động, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tiếp nhận hơn 673 tỷ đồng từ các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân ủng hộ và đăng ký ủng hộ. Ngay tại lễ phát động, Ban Vận động cứu trợ Trung ương công bố hỗ trợ đợt 1 từ nguồn cứu trợ Trung ương khắc phục hậu quả cơn bão số 10 với tổng số tiền 265 tỷ đồng cho 17 tỉnh, thành phố. PHAN THẢO

NHÓM PV