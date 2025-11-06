Nóng: Bão số 13 vào đất liền, tàn phá nhiều nhà cửa, công trình

Bão số 13 vừa đổ bộ vài giờ, gió giật mạnh, tàn phá nhiều nhà cửa, công trình, kiến trúc ở khu vực ven biển. Báo Sài Gòn Giải Phóng liên tục cập nhật...

Lúc 19 giờ tối 6-11, ghi nhận của PV Báo SGGP, tại ven biển Quy Nhơn (Gia Lai), trời bắt đầu lặng gió, người dân ra đường để kiểm tra nhà cửa và thiệt hại ban đầu.

Một nhà hàng bị bão cuốn sập ở phường Quy Nhơn Nam

Tại khu vực dân cư ven đường An Dương Vương, nhiều ngôi nhà, hàng quán, công trình bị gió bão đánh sập, tốc mái. Tại đường Lương Đắc Bằng, nhiều nhà cửa, hàng quán bị gió bão tàn phá, có 2 hàng quán bị đánh sập hoàn toàn.

Anh Nguyễn Ngọc Vy (35 tuổi, ở phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai) cho biết, hàng quán của anh đã bị gió bão cuốn tan hoang. “Khoảng 17 giờ chiều, tôi đang ở trong quán để chằng chống bảo vệ tài sản. Lúc đó, gió quá mạnh giật văng mọi thứ, trụ nhà bị bốc lên cao. Tôi chỉ kịp bỏ chạy ra ngoài thì cả quán đổ sập. Sau khi trở lại thì quán bay hết tất cả, chỉ còn trơ lại một số khung sắt đổ gãy. Tài sản gần 1 tỷ đồng đầu tư, giờ coi như trắng tay”, anh Vy buồn bã nói.

Nhà hàng bị cuốn văng, tan hoang ở đường Lương Đắc Bằng, phường Quy Nhơn Nam

Cảnh tan hoang sau khi bão số 13 vào đất liền

Tương tự, chị Lê Như Thanh Thúy (phường Quy Nhơn Nam) lo lắng nói: “Lần đầu tiên tôi thấy một cơn bão sức gió mạnh như vậy. Nhà hàng của tôi bị gió bão cuốn phá hư hại nặng, nhiều người dân khác cũng bị thiệt hại rất lớn. Nếu sức gió này tiếp tục kéo dài thì tan hoang hết”.

Nhiều tuyến đường, cây cối, kiến trúc đổ gãy

Trước đó, khoảng 18 giờ 30, tại khu vực phường Quy Nhơn, gió giật liên hồi, nhiều tấm tôn bị cuốn va đập tạo tiếng nổ lớn. Anh Trần Văn Hoàn, người dân địa phương, bàng hoàng nói: “Tôi chưa bao giờ thấy gió mạnh như vậy. Đợt gió kèm mưa kéo dài hơn một tiếng. Đến 20 giờ đêm bão mới vào mà gió đã dữ dội thế này, cả nhà đều khiếp vía. Không biết lúc bão vào thì sẽ ra sao”.

Tại Sở Chỉ huy tiền phương, đại diện UBND tỉnh Gia Lai cho biết, bão số 13 có diễn biến rất phức tạp, gió mạnh thường xen kẽ các khoảng lặng nên người dân tuyệt đối không được chủ quan. Các lực lượng chức năng đang túc trực, rà soát những vị trí có nguy cơ mất an toàn để kịp thời ứng phó.

Khoảng 19 giờ, trước diễn biến phức tạp của bão số 13, lực lượng Công an xã Biển Hồ (tỉnh Gia Lai) đã nhanh chóng có mặt tại nhà bà P.T.M. (sinh năm 1950, trú thôn 8, xã Biển Hồ) để đưa cụ đến nơi trú ẩn an toàn. Được biết, bà M. bị liệt, sống một mình trong căn nhà xuống cấp nghiêm trọng, mái và tường có nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào. Khi mưa lớn kèm gió giật mạnh quét qua địa bàn, lực lượng công an xác định rủi ro rất cao nên khẩn trương di dời cụ M. đến điểm tạm trú an toàn.

Công an xã Biển Hồ khuyến cáo người dân thường xuyên theo dõi thông tin thời tiết, chủ động gia cố nhà cửa, kịp thời báo cho chính quyền địa phương khi phát hiện nhà ở hoặc công trình có nguy cơ mất an toàn, nhằm đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản trước ảnh hưởng của bão số 13.

Lực lượng chức năng đang dọn cây đổ tại xã Tuy An Bắc, tỉnh Đắk Lắk

Đến 20 giờ, gió bão quay trở lại, tiếp tục gào rú kéo dài. Ông Cao Thanh Thương, Giám đốc Sở NN-MT tỉnh Gia Lai cho biết, Sở Chỉ huy tiền phương tỉnh vẫn đang duy trì, theo dõi các diễn biến phức tạp của bão. “Hiện gió bão đang giật mạnh, phức tạp. Lực lượng quân đội, công an cùng xe thiết giáp được huy động để hỗ trợ các nhà dân bị hư hại, sập”, ông Thương thông tin nhanh.

Đến 21 giờ 50 tối 6-11, tại phố biển Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) – nơi trực diện hứng chịu bão số 13, gió đã giảm dần cường độ gió. Sau bão, nhiều khu vực đô thị Quy Nhơn trở nên tan hoang, cây cối, công trình, nhà cửa, kiến trúc… đổ ngã, cuốn sập, hư hại.

Tại Quảng Ngãi, thống kê ban đầu đã có 50 căn nhà bị tốc mái, hư hỏng ở các xã Long Phụng, Ba Tơ, Ba Dinh, Ngọc Linh; 1 trường học tại xã Ngọc Linh cũng bị tốc mái.

Tin từ Sở Chỉ huy tiền phương tỉnh Đắk Lắk cho biết, bước đầu đã có thống kê sơ bộ thiệt hại ở các xã phía Đông sau khi bão số 13 đi qua. Có khoảng 20 nhà dân bị tốc mái và sập. Trong đó, có 1 người tử vong và 1 người bị thương do nhà sập. Hiện chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng đang khẩn trương thống kê, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả.

Clip: Triều cường dâng, nước biển tràn vào nhà dân xã Tịnh Khê, tỉnh Quảng Ngãi

Trao đổi nhanh với PV Báo SGGP, một lãnh đạo UBND xã Đề Gi (tỉnh Gia Lai) cho biết, trong mưa bão số 13, triều cường dâng, sóng biển đã cuốn trôi nhiều tàu cá của ngư dân neo đậu ở đầm Đề Gi. Theo người dân địa phương, sự việc xảy ra vào khoảng 21 giờ 30 phút, thời điểm bão số 13 đổ bộ vào đất liền, ảnh hưởng các xã, phường phía Đông tỉnh Gia Lai. Từ clip ghi nhận của người dân cho thấy, có nhiều tàu cá bị sóng lớn cuốn trôi giữa đầm Đề Gi, trong đó có 1 tàu cá bị đánh chìm. Clip: Sóng biển cuốn trôi nhiều tàu cá ở đầm Đề Gi

Tại Đặc khu Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi), lúc 15 giờ, vì cứu người, 2 người dân dùng thuyền thúng ra cứu vớt và đưa được nạn nhân lên thúng, nhưng do sóng lớn, gió giật mạnh nên cả 3 người bị trôi xa. Tàu vận tải VT0035 tổ chức tìm kiếm nhưng do sóng to gió lớn nên phải tạm dừng. Đến 19 giờ 30, vẫn chưa tìm được 3 người trên. Hiện, đơn vị chức năng tỉnh Quảng Ngãi đã liên hệ nhờ biên phòng, hải quân, cảnh sát biển vào cuộc hỗ trợ tìm kiếm 3 ngư dân trên…

Tối 6-11, ông Nguyễn Văn Huy, Chủ tịch UBND Đặc khu Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, hiện sức gió trên địa bàn đã giảm xuống còn cấp 6, giật cấp 7-8. Tuy nhiên, địa phương đang đối mặt với tình trạng nước biển dâng cao, gây ngập tại nhiều khu dân cư ven biển.

“Triều cường dâng hơn 4m tại khu vực thôn Tây An Hải, làm khoảng 500 ngôi nhà bị ngập. Một số tường rào và hệ thống cửa kính của nhà dân bị vỡ”, ông Huy thông tin.

Hiện, lực lượng chức năng và chính quyền địa phương đang tập trung hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại, đảm bảo an toàn về người và tài sản.

Tại xã Măng Đen (tỉnh Quảng Ngãi), khoảng 21 giờ 10 phút, trong lúc đi kiểm tra công tác phòng, chống bão lũ trên địa bàn, Công an xã Măng Đen phát hiện một xe ô tô bị lật tại dốc Ba Tầng (thuộc Km103, Quốc lộ 24). Lực lượng công an đã kịp thời hỗ trợ đưa tài xế ra khỏi xe và chuyển nạn nhân đến trung tâm y tế để thăm khám.

Công an xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi giúp đỡ tài xế bị lật xe ở dốc Ba Tầng

Lúc 22 giờ, theo báo cáo nhanh của Chi cục Thủy lợi tỉnh Quảng Ngãi, mưa bão kèm lốc xoáy đã gây thiệt hại ban đầu tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh.

Clip: Sóng biển đánh vào các khu vực dân cư tại đặc khu Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Clip do Chi cục Thủy lợi cung cấp)

Tối cùng ngày, bão số 13 đang đổ bộ đất liền miền Trung thì một trận lốc xoáy đột ngột xảy ra ở xã Long Phụng, tỉnh Quảng Ngãi, khiến 45 nhà bị tốc mái, hư hỏng.

Ngoài ra, mưa bão cũng làm thiệt hại 3 căn nhà tại xã Ba Tơ, 2 căn nhà xã Ba Dinh và một số nhà ở xã Ngọc Linh.

Nhà của người dân ở xã Long Phụng bị lốc xoáy làm tốc mái

Mảnh vỡ rơi xuống sàn nhà

Nhà của người dân ở xã Long Phụng bị lốc xoáy làm tốc mái

Những miếng tôn bị lốc xoáy cuốn bay

Mưa bão cũng khiến hệ thống giao thông trên địa bàn tỉnh bị thiệt hại: Quốc lộ 24 (đoạn qua xã Ba Tơ), cây gãy đổ tại km25+300 và km31+800, đã được lực lượng chức năng khẩn trương dọn dẹp.

Tại xã Ba Dinh, sạt lở taluy dương với khối lượng khoảng 20m³ đất và nhiều cây ngã đổ xuống đường. Chính quyền địa phương đã huy động lực lượng xung kích khắc phục tạm thời.

Ngoài ra, xã Long Phụng ghi nhận sạt lở đoạn đường ven biển dài khoảng 230m; xã Sơn Mai có cây dầu lớn ngã chắn ngang đường Tỉnh lộ 624.

Đáng chú ý, tại thôn Tà Noát, xã Ba Vì, xuất hiện vết nứt lớn trên sườn núi Wang Với, có nguy cơ sạt lở cao. Chính quyền xã đã khẩn trương vận động và di dời 23 hộ dân với 54 nhân khẩu đến nơi an toàn.

Hiện trên địa bàn đặc khu Lý Sơn đang có mưa to, sóng lớn, gió cấp 8-9 giật cấp 10.

Trụ sở xã Phú Mỡ (tỉnh Đắk Lắk) ven sông Kỳ Lộ bị ngập sâu

Lúc 22 giờ 40, ông Phạm Xuân Quang, Chủ tịch UBND xã Măng Ri, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, bão đã làm sập tường 1 căn nhà dân ở thôn Kô Xia 2 và bay mái 1 nhà dân ở thôn Tu Thó; gây mất điện sinh hoạt tại 12/31 thôn.

Theo báo cáo sơ bộ, mưa lũ làm cho nhiều tuyến đường ở Sông Cầu (Đắk Lắk) bị ngập, có nơi ngập sâu 0,5m, nhiều cây cối đổ ngã. Tại Gia Lai, gió bão khiến khoảng 500 nhà bị tốc mái, nhiều cây xanh gãy đổ, 1 người bị thương.

Nhà dân ở xã Ayun, tỉnh Gia Lai bị thổi bay mái, phải di dời dân trong đêm

Lúc 23 giờ 30 phút, ông Mai Thanh Chung, Phó Chủ tịch UBND xã Ayun (tỉnh Gia Lai) cho biết, trên địa bàn có 7 căn nhà bị tốc mái do ảnh hưởng của bão, trong đó 2 căn bị bay hoàn toàn, người dân không thể ở được. Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng xã phối hợp với công an xuống hiện trường hỗ trợ, đưa hai hộ dân bị tốc mái đến ở tạm tại nhà văn hoá thôn để đảm bảo an toàn tính mạng, hoàn thành việc di dời lúc 22 giờ 30 phút.

Xã Ayun, tỉnh Gia Lai di dời 2 hộ dân có nhà tốc mái ra nhà văn hoá

Lúc 0 giờ ngày 7-11, Trạm CSGT Ngọc Hồi, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, tại Km1418 đèo Lò Xo (đường Hồ Chí Minh, đoạn qua xã Đăk Plô) xảy ra sạt lở vào lúc 22 giờ ngày 6-11, khiến đất đá từ taluy tràn xuống mặt đường. Nhiều khối đá lớn lấp đường, gây ách tắc cục bộ. Hiện đơn vị quản lý đường đã huy động phương tiện đến xử lý. Trạm CSGT khuyến cáo tài xế tạm thời không di chuyển qua đèo, chủ động tránh bão, đảm bảo an toàn.

Clip: Sạt lở trên đèo Lò Xo (đường Hồ Chí Minh, đoạn qua xã Đăk Plô, tỉnh Quảng Ngãi) gây ách tắc giao thông

Khuya 6-11, Đại tá Lê Văn Hùng, Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đắk Lắk, cho biết vừa cứu hộ 4 người dân bị cô lập do nước ngập. Trước đó, nhận được tin báo, khoảng từ 21 giờ 30 đến 23 giờ, Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 1 - Sông Cầu huy động lực lượng gồm 1 ca nô ST450 và hơn 20 cán bộ, chiến sĩ cứu hộ gồm 4 người dân thuộc gia đình ông Trần Bình, thôn Long Phước, xã Xuân Thọ bị cô lập. Do nước ngập sâu, đổ về liên tục, cây đổ nhiều, việc tiếp cận gặp nhiều khó khăn, các lực lượng của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đắk Lắk đã tìm cách tiếp cận hộ và đưa gia đình về UBND xã Xuân Thọ tránh trú an toàn.

>>>Một số hình ảnh PV Báo SGGP ghi nhận thiệt hại ban đầu ở Gia Lai, Đắk Lắk, Quảng Ngãi

Cây xanh đô thị Quy Nhơn bị gió cuốn ngã

Gió cuốn những tấm tôn văng khắp nơi ở đô thị Quy Nhơn, Gia Lai

